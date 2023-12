DIRETTA GIGANTE TREMBLANT/ Video streaming Rai: Lara Gut in copertina (CdM sci, 2 dicembre 2023)

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT: LA FAVORITA

Lo abbiamo già detto: nella diretta del gigante di Tremblant la favorita d’obbligo non può che essere Lara Gut-Behrami, vincitrice sia a Soelden che a Killington e dunque prima nella classifica di specialità. La trentaduenne svizzera si è già presa parecchia gloria: se parliamo di gigante ha un oro Mondiale a Cortina (due anni fa) mentre in Coppa del Mondo sette delle sue 39 vittorie sono arrivate in questa specialità. Certo la Gut-Behrami è conosciuta più che altro per le capacità in super-G (qui ha vinto per quattro volte la coppetta, compresa quella dello scorso anno) ma nel gigante ha sempre dimostrato di poter fare punti: nel 2023 è giunta seconda alle spalle di Mikaela Shiffrin timbrando 532 punti.

DIRETTA/ Gigante Killington streaming video Rai: vince Gut-Behrami! (CdM sci, oggi 25 novembre 2023)

Va anche ricordato che Lara Gut-Behrami ha vinto la Coppa del Mondo nel 2016: era stato un anno particolare, in cui la rossocrociata aveva sfruttato alcuni infortuni delle sue rivali tanto da chiudere con 1522 punti (non tantissimi) ma comunque con la terza posizione nella coppetta di gigante (472 punti) a conferma di come siano questa e il super-G le discipline nelle quali la Gut-Behrami può fare la differenza, oltre alla discesa. Ora dunque vedremo se la svizzera riuscirà a fare il tris stagionale nel gigante di Tremblant… (agg. di Claudio Franceschini)

GIGANTE SOELDEN CANCELLATO/ Troppo vento, la gara non si conclude! (CdM sci, 29 ottobre 2023)

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante di Tremblant sarà fornita dalla televisione di stato: nello specifico oggi il canale è Rai Sport (numero 57 del telecomando) con la consueta possibilità di seguire la gara di Coppa del Mondo anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. L’alternativa rimane sempre Eurosport, canale riservato agli abbonati al satellite (numero 210 del decoder); in questo caso la mobilità sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, sempre in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, GIGANTE TREMBLANT

Diretta/ Gigante femminile Soelden: Lara Gut ha vinto, Federica Brignone seconda! (Cdm Sci, 28 ottobre 2023)

OGGI LA PRIMA GARA!

La diretta del gigante di Tremblant ci farà compagnia a partire dalle ore 17:00 di sabato 2 dicembre: avremo la prima manche ovviamente, seguita poi dalla seconda che sarà alle ore 20:15 (gli orari sono quelli italiani). La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile fa tappa in Canada, precisamente in Québec: sulla Flying Mile vivremo la terza gara di questa specialità, con replica domani. Cosa aspettarci? Il quadro al momento parla chiaro: sia a Soelden che a Killington il gigante lo ha vinto Lara Gut-Behrami, che sembra finalmente tornata sui livelli migliori ed è una minaccia per tutte.

La diretta del gigante di Tremblant però rappresenta una bella occasione anche per le italiane: Federica Brignone è stata seconda nella gara di apertura della stagione, e in termini generali le azzurre hanno la possibilità di fare bene con anche Marta Bassino che si può giocare la vittoria, e una Sofia Goggia che – come sottolineato da lei stessa – dopo quasi due anni è tornata nella Top Ten, chiudendo nona a Killington. Non resta che aspettare che la diretta del gigante di Tremblant prenda il via, poi potremo fare le nostre considerazioni…

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT: RISULTATI E CONTESTO

Parlando ancora della diretta del gigante di Tremblant, dobbiamo certamente piazzare i riflettori su Lara Gut-Behrami: la condizione della svizzera al momento è tale da farci pensare che si possa parlare anche di vittoria della Coppa del Mondo, anche perché la Gut-Behrami va fortissimo anche in super-G e può certamente dire la sua in discesa. Al momento la classifica generale è condizionata dal fatto di aver gareggiato solo nelle discipline tecniche: Mikaela Shiffrin comanda con 350 punti e un vantaggio di 84 lunghezze su Petra Vlhova, che a Levi ha lasciato per strada punti pesantissimi.

Per quanto riguarda le italiane, la sola Federica Brignone occupa la Top Ten (è ottava con 120 punti) ma come già detto non possiamo ancora dare un quadro definito visto che non abbiamo vissuto discese (quelle di Zermatt Cervinia sono state cancellate) né super-G, quindi per esempio Sofia Goggia, a parte il gigante, non ha ancora potuto rivelare il suo potenziale. Insomma, staremo a vedere ma certamente quella della diretta del gigante di Tremblant è un’altra bella occasione per Gut-Behrami, Shiffrin e Vlhova senza dimenticarsi della miglioratissima Alice Robinson, non a caso seconda a Killington alle spalle della svizzera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA