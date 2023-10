DIRETTA/ Gigante femminile Soelden video streaming Rai: la prima manche, via! (Cdm Sci, 28 ottobre 2023)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: PRIMA MANCHE AL VIA!

Finalmente la diretta del gigante femminile di Soelden sta per farci compagnia con la sua prima manche: possiamo allora ricordare che l’anno scorso questa gara era ovviamente in programma come esordio stagionale, ma non si era disputata a causa del maltempo (avevano invece gareggiato gli uomini, che anche oggi sfileranno di domenica sulla Rettenbach).

Per l’episodio più recente dobbiamo allora tornare al 2021, per la precisione il 23 ottobre: naturalmente si trattava di un gigante perché su questa pista si disputa questa specialità, la vittoria era andata a Mikaela Shiffrin (tanto per cambiare) che aveva preceduto Lara Gut e Petra Vlhova, anche se poi nella classifica finale di specialità la coppetta era andata a Tessa Worley con la Shiffrin addirittura terza alle spalle anche di Sara Hector, ma capace di vincere comunque la Coppa del Mondo grazie alla straordinaria competitività in tutte le discipline (seconda in slalom, terza in super-G, alla fine 182 punti di vantaggio sulla Vlhova). Ora si apre una nuova stagione e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, mettiamoci comodi e lasciamo la parola alla pista della Rettenbach perché siamo davvero, la diretta del gigante femminile di Soelden sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Sono come sempre due le modalità per seguire la diretta tv del gigante di Soelden: la prima è quella della televisione di stato, precisamente sul canale Rai Sport che trovate al numero 57 del vostro telecomando, la seconda invece è su Eurosport che rimane un’opzione dedicata agli abbonati della televisione satellitare, ovvero al numero 210 del decoder. Per quanto riguarda la mobilità, il servizio di diretta streaming video sarà garantito senza costi aggiuntivi: per seguire il gigante femminile di Soelden dovrete infatti visitare il sito di Rai Play, in alternativa potrete installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE DI SOELDEN SU RAIPLAY

INIZIA LA STAGIONE!

Sabato 28 ottobre riparte ufficialmente la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: l’appuntamento con il gigante femminile di Soelden rinverdisce la tradizione, perché ormai questa tappa austriaca è la classica apripista del circo bianco. Oggi garggiano appunto le donne: parlando di gigante bisogna ovviamente ricordare che si tratta di due manche, la prima scatterà alle ore 10:00 mentre la seconda, con le prime 30 che scenderanno in ordine invertito, sarà alle ore 13:00. Cosa aspettarci? È presto per dirlo perché una nuova stagione può sempre portare grandi novità, ma è inevitabile partire da quanto avevamo visto l’anno scorso.

Ovvero il dominio di Mikaela Shiffrin, che ha portato a casa la quinta Coppa del Mondo in carriera e la seconda consecutiva, rifilando quasi mille punti a Lara Gut giunta seconda; la straordinaria statunitense, che continua a inseguire record, ha vinto anche la coppetta di gigante e di conseguenza oggi parte come donna da battere, con una concorrenza che avrà affilato le armi per colmare il gap. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta del gigante di Soelden, mentre aspettiamo possiamo approfondire il discorso legato alla prima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, nel presentare la diretta del gigante femminile di Soelden non possiamo che citare Mikaela Shiffrin: dopo gli anni difficili, tra l’infortunio e le gare saltate per assimilare la tragica scomparsa del padre, la statunitense ha avuto modo di vincere un’altra Coppa del Mondo e se possibile aumentare ancor più la distanza che esiste tra lei e il resto del circo bianco, dominando la stagione e mettendo le mani sui record femminile e assoluto di vittorie. Sono diventate 88, la cosa impressionante è che la Shiffrin deve ancora compiere 29 anni e, almeno sulla carta, ha ancora qualche stagione per vincere con regolarità.

Il compito sta alle rivali: come fare a superarla? Una domanda cui dovranno rispondere anche le nostre atlete perché Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino sono sciatrici che in epoca recente hanno dimostrato di poter vincere il gigante e anche inserirsi concretamente nella lotta alla coppetta, forse manca ancora qualcosa per la Coppa del Mondo (anche se la Brignone l’ha vinta, sia pure in condizioni particolari) ma quello è un discorso più ampio che riguarda appunto la totalità della stagione. Intanto mettiamoci comodi, perché tra poco sarà davvero il momento di dare il via alla diretta del gigante femminile di Soelden…











