DIRETTA GIGANTE TREMBLANT/ Video streaming Rai: un ricordo di 40 anni fa (CdM sci, oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT: UN TUFFO NEL PASSATO

Mentre si avvicina la diretta del gigante di Tremblant, dobbiamo osservare che questo è un vero e proprio tuffo nel passato, dal momento che questa località del Québec in precedenza aveva ospitato la Coppa del Mondo di sci solamente una volta, nella stagione 1982-1983. Torniamo allora indietro di 40 anni e qualche mese, per la precisione al 5 e 6 marzo 1983 (la trasferta extra-europea era collocata a fine anno), quando in programma ci furono una discesa e un gigante. La gara veloce fu vinta dalla padrona di casa Laurie Graham davanti alle svizzere Maria Walliser e Michela Figini.

Oggi invece il paragone più calzante è quello con lo slalom gigante, che vide la vittoria della francese Anne Flore Rey davanti alla tedesca Maria Apple e alla svizzera Erika Hess. Non fu complessivamente una stagione gloriosa per l’Italia dello sci femminile, ad eccezione di Maria Rosa Quario che in slalom ottenne due vittorie a Les Diablerets e Vysoké Tatry più un secondo posto a Schruns e adesso naturalmente tifa in maniera particolare per una delle campionesse della attuale Valanga Rosa, cioè sua figlia Federica Brignone. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Tremblant vedrà il via alla prima manche alle ore 17.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.15, naturalmente parlando di orari italiani considerando che tra noi e il Québec ci sono sei ore di fuso orario, saranno le 11 e 14.15 locali. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Tremblant, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Tremblant (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

GIGANTE TREMBLANT: SI BISSA IN QUEBEC!

Oggi domenica 3 dicembre 2023 la diretta del gigante di Tremblant completa il weekend canadese della Coppa del Mondo di sci femminile che prevede il nuovissimo doppio appuntamento sulle nevi di questa località del Québec. Siamo allora nella regione francofona del Canada, cambia tutto rispetto agli scorsi anni, quando nella Nazione della foglia d’acero si correva a Lake Louise, nella regione dell’Alberta e sede di gare veloci (che invece in questa nuova stagione non abbiamo ancora visto). Spazio allora allo slalom gigante e quindi alle speranze soprattuto di Marta Bassino e Federica Brignone, anche se nelle prime uscite stagionali abbiamo ammirato anche il ritorno di Sofia Goggia su livelli eccellenti.

Naturalmente, essendo il bis della gara già vista ieri sulla stessa pista vinta proprio dalla nostra fantastica Brignone davanti a Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, la diretta del gigante di Tremblant vedrà come protagoniste più attese le migliori specialiste fra i pali larghi che ci hanno fatto divertire già 24 ore fa, in attesa di conferme (o magari smentite) di quanto visto ieri. Si crea quindi una curiosa situazione, perché si gareggerà su una pista che costituisce una novità, ma sulla quale si scenderà per quattro volte (chi ovviamente partecipa anche alle seconde manche) in due giorni. Di certo l’attesa è grande, quindi adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Tremblant, secondo atto.

DIRETTA GIGANTE TREMBLANT: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta del gigante di Tremblant ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità sul medesimo tracciato: il calendario anomalo dettato dal Covid aveva imposto questa soluzione in diverse occasioni già nella stagione 2020-2021, ma più in generale questa è una soluzione che negli ultimi anni è diventata abbastanza frequente. Parlando di Canada, eravamo abituati ai weekend “lunghi” di Lake Louise, in genere con tre gare veloci di cui due erano discese, che sia nel 2021 sia nel 2022 furono vinte tutte da Sofia Goggia – la quale nel 2021 fece addirittura tris trionfando anche in super-G.

Nella scorsa stagione di Coppa del Mondo ci furono però anche tre doppiette di slalom gigante, anche se solo una era prevista già nel calendario originario, cioè quella di inizio gennaio a Kranjska Gora, con vittoria il primo giorno della canadese Valerie Grenier davanti a Marta Bassino e successo per Mikaela Shiffrin il giorno successivo, in questo caso con secondo posto per Federica Brignone. Avevamo avuto due giganti anche a Semmering, anche se il primo sostituiva Soelden: doppietta di vittorie per Mikaela Shiffrin e due terziposti per Marta Bassino; infine, fece doppietta anche Plan de Corones (uno dei due sostituì Spindleruv Mlyn), anche qui con doppia vittoria per Mikaela Shiffrin e un terzo posto il primo giorno per Federica Brignone. Quali responsi ci offrirà invece la diretta del gigante di Tremblant della domenica?











