Diretta gigante Val d’Isère/ Streaming video Rai: torna la tecnica! (CdM sci 2023)

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: SECONDA PROVA STAGIONALE!

Il gigante maschile in Val d’Isère va in scena sabato 10 dicembre, ed è un’altra prova della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023: possiamo subito citare gli orari, che sono due come le manche, e dunque si parte alle ore 9:30 con la prima manche e poi alle ore 12:30 avremo la seconda manche, con i primi 30 che a ordine invertito si giocheranno piazzamenti e vittorie. Abbiamo avuto un solo gigante in questa stagione: ha vinto Marco Odermatt a Soelden – la gara inaugurale – davanti a Zan Kranjec e Henrik Kristoffersen, di conseguenza sono questi tre a comandare la classifica di specialità.

Nella generale Odermatt si trova già in testa e precede Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer, ma qui bisogna anche specificare che al momento la graduatoria per l’inseguimento alla sfera di cristallo dipende in larga misura dal fatto che si siano disputate soprattutto gare di velocità. Oggi invece saremo tra i pali, dunque una disciplina tecnica; vedremo quello che ci racconterà la Face de Bellevarde per questa diretta del gigante Val d’Isère, aspettando che si gareggi possiamo certamente fare un rapido excursus attraverso i temi principali di questa gara.

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante Val d’Isère sarà in chiaro, come sempre quando si parla di Coppa del Mondo di sci alpino: il canale di riferimento sarà Ria Sport + HD che trovate al numero 58 del vostro telecomando, con la consueta possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video grazie al sito o all’app di Rai Play. In alternativa va ricordato che anche Eurosport fornisce le immagini di questo evento: dunque per i clienti della televisione satellitare l’appuntamento sarà al numero 210 del loro decoder, anche qui con diretta streaming video disponibile con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE VAL D’ISERE SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta del gigante Val d’Isère: anche in questa gara francese l’uomo da battere sembra essere Marco Odermatt. Lo svizzero ha svoltato nell’ultima stagione, vincendo la Coppa del Mondo generale: vale poi la pena ricordare che, dei 1639 punti complessivi che aveva raccolto, 720 erano arrivati dal gigante di cui aveva portato a casa la coppetta. Un Odermatt scintillante, che ha rifilato 467 punti a un Aamodt Kilde che si è presto staccato nella graduatoria, mentre era stato l’altro norvegese Henrik Kristoffersen a inseguire (si fa per dire) lo svizzero nella classifica del gigante.

Tutto sommato sarebbero ancora una volta loro due i grandi favoriti nella diretta del gigante Val d’Isère; va però tenuto d’occhio anche Alexis Pinturault, che l’anno scorso non è stato all’altezza della situazione (solo decimo nella generale) ma quando si parla di gigante è sempre tra i favoriti d’obbligo, e soprattutto all’inizio di questa stagione sembra aver ritrovato una condizione ideale a mettere paura a tutti i suoi avversari. Tra poco dunque scopriremo quello che succederà con l’inizio della prima manche nel gigante Val d’Isère.











