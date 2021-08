Diretta Giorgi Pegula/ Streaming video tv, Camila in semifinale al Wta Montreal

Giorgi Pegula, in diretta dall’IGA Stadium di Montreal, è in programma attorno alla mezzanotte italiana tra sabato 14 e domenica 15 agosto come seconda semifinale del torneo Wta Montreal 2021, il National Bank Open che è il massimo torneo di tennis in Canada ed è un WTA Tour 1000 in campo femminile. Nel Quebec dunque sta proseguendo una estate molto positiva per Camila Giorgi, che già aveva fatto bene alle Olimpiadi Tokyo 2020 e ora è in semifinale in un torneo di altissimo livello, il primo grande appuntamento sul cemento nordamericano sulla strada degli Us Open. Sappiamo che non è un periodo facile per il tennis femminile italiano, surclassato in termini di risultati da quello maschile, ma la crescita di Camila Giorgi ci fa ben sperare, perché sappiamo che il potenziale della tennista marchigiana è notevole. La diretta di Giorgi Pegula è dunque l’occasione per continuare a fare bene: il tabellone dà anche una mano, perché in tornei di così alto livello non capita spesso una semifinale tra due non teste di serie, dunque massimo rispetto per la statunitense Jessica Pegula, ma sicuramente questa per Camila Giorgi è una grande occasione, da sfruttare nel migliore dei modi.

DIRETTA GIORGI PEGULA: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO LA SEMIFINALE WTA MONTREAL 2021

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Giorgi Pegula, semifinale del torneo Wta Montreal 2021, sarà visibile in chiaro per tutti sul canale Supertennis, che è disponibile al numero 64 del telecomando oltre che al 224 della piattaforma di Sky. La diretta streaming video dell’incontro pure sarà offerta sul sito ufficiale di Supertennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GIORGI PEGULA

DIRETTA GIORGI PEGULA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Giorgi Pegula dunque sarà una grande occasione per Camila, protagonista delle semifinali del torneo Wta Montreal 2021 dopo un brillante cammino che in Canada è cominciato per lei già nel primo turno, quando Camila Giorgi ha sconfitto per 6-3, 7-5 Elise Mertens, tennista belga che era la testa di serie numero 9. In seguito, Giorgi al secondo turno ha sconfitto per 6-2, 6-4 l’argentina Nadia Podoroska, poi negli ottavi ha fatto un’altra impresa sconfiggendo per 6-4, 6-4 una big come la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 7 del seeding. Ecco poi la vittoria ottenuta la scorsa notte ai quarti contro la statunitense Cori Gauff (testa di serie numero 15) per 6-4, 7-6 (2), dopo un cammino così brillante c’è la semifinale contro Jessica Pegula, a sua volta bravissima a giungere così avanti nel torneo Wta Montreal 2021 pur non essendone testa di serie. Chi delle due riuscirà a conquistare un posto in finale? Lo scopriremo stanotte…

