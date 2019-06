Diretta Giro del Delfinato 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 8^ tappa

Il Giro del Delfinato 2019 è in diretta oggi, domenica 16 giugno, con la sua ottava tappa Cluses-Champery di 113,5 km, una frazione breve ma impegnativa e che servirà per stabilire tutti i verdetti della classica corsa a tappe francese che è una sorta di ‘prova generale’ verso il Tour de France. Il vero tappone di alta montagna è stato ieri, ma oggi avremo di nuovo una bella successione di salite che potrebbero infiammare la corsa, soprattutto se qualcuno osasse attaccare da lontano nel tentativo di diventare l’erede di Geraint Thomas, che quest’anno ha scelto la Svizzera per preparare il Tour, dove non avrà Chris Froome al suo fianco. Abbiamo detto “Svizzera” intendendo il Giro elvetico che è cominciato ieri, ma la grande notizia è che l’ultima tappa del Giro del Delfinato oggi terminerà proprio in Svizzera: se gli sconfinamenti non sono più una notizia nel ciclismo di oggi, che ciò accada per l’ultima tappa desta certamente scalpore, dunque ecco che il Giro del Delfinato, corsa francese, emetterà nel territorio della vicina Confederazione i suoi verdetti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO (8^ TAPPA)

La diretta tv del Giro del Delfinato 2019 sarà garantita oggi per l’ottava tappa Cluses-Champery dalle ore 15.30 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza la diretta streaming video del Giro del Delfinato sarà garantita a tutti tramite Rai Play. Oggi per il gran finale del Giro del Delfinato tornerà anche la diretta su Eurosport e di conseguenza pure lo streaming tramite Eurosport Player a partire dalle ore 15.45, naturalmente però riservati ai soli abbonati che potranno dunque scegliere come seguire il Giro del Delfinato 2019 nella sua ultima fatica. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019: PERCORSO 8^ TAPPA CLUSES CHAMPERY

Per presentare la diretta Giro del Delfinato andiamo adesso a descrivere il percorso della ottava tappa Cluses-Champery, che sarà un finale davvero degno per laureare il vincitore di questa edizione. La partenza avrà luogo alle ore 13.55 da Cluses, nel dipartimento dell’Alta Savoia. Come abbiamo già accennato, l’ultima frazione non darà respiro fin dai primi chilometri, chissà dunque che la corsa possa “esplodere” già dalle prime salite come ad esempio la Côte de Chatillon sur Cluses, Gpm di terza categoria collocato già al sesto chilometro della tappa e seguito in rapida successione dalla Côte de Rond al km 14,5 e dalla Montée des Gets al km 22. Dunque tre Gran Premi della Montagna in poco più di 20 km, garanzia di una partenza vivace anche se naturalmente nessuna delle tre fatiche sarà un Mortirolo. Seguirà poi una discesa che ci porterà ai piedi del Col du Corbier, Gpm di prima categoria collocato al km 49 al termine di un’ascesa di 7,6 km al 7,5% di pendenza media, una salita però irregolare con tratti facili alternati ad altri durissimi, nei quali la pendenza può rimanere a lungo oltre il 10%. Al termine della discesa ci sarà però un lungo tratto di falsopiano, attraversando anche lo sprint intermedio a La Chapelle d’Abondance (km 65,5) prima del Gpm di terza categoria del Pas de Morgins (km 76,5), che segnerà anche il passaggio del confine tra Francia e Svizzera. Seguirà una lunga discesa prima di entrare nel vivo con le ultime due salite di questo Giro del Delfinato 2019: innanzitutto la Côte des Rives (km 101,5), ascesa di 8,5 km al 6,2% di pendenza media, poi una breve discesa e si tornerà a salire verso l’arrivo di Champery, preceduto da un Gpm di terza categoria (5,5 km di salita al 4,2%) collocato a circa un chilometro dal traguardo.



