Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai: arrivo in salita per la 6^tappa

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: BEN 4 GPM DI FILA!

Spazio anche oggi, venerdi 4 giugno 2021 alla diretta del Giro del Delfinato 2021 per la sesta tappa, in programma da Loriol Sur Drome a le Sappey en Charteuse, lunga per ben 167.5 km. Dopo dunque la tappa mossa e movimentata che ha regalato parecchi colpi di scena, occorsa solo ieri, ecco che per la terzultima frazione di questa magnifica edizione del Criterium ci attendono ancora scintille in strada.

La sesta tappa infatti fa parte di un trittico finale che si annuncia terribile per gli uomini classifica: nei territori del Drome e dell’Isere i corridori affronteranno si una prima parte di tappa facile, ma soprattuto dovranno affrontare una fitta serie di Gran premi della montagna, tra cui anche l’arrivo in salita di Le Sappey en Charteuse, che potrebbe davvero modificare le cose alle vette della classifica generale. Non sarà dunque tappa di facile lettura oggi: i big, dalla maglia gialla Postlberger al nostro Colbrelli sono avvisati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento oggi in diretta tv sarà anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 14.45. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Siamo davvero impazienti di vivere ogni istante della diretta del Giro del Delfinato 2021 per questa sesta tappa, ma pure occorre prima analizzare nel dettaglio il percorso, ricordando pure che oggi la partenza da Loriol sur Drome sarà data alle ore 11.30 e che l’arrivo presunto del vincitore è stato fissato alle ore 16.15 circa. Esaminando dunque il percorso atteso oggi, come abbiamo sopra accennato, questo potrebbe essere diviso in due parti: una prima, di circa 100 km sarà completamente piatta e di fatto non prevede alcuna particolare insidia per i corridoi. Una seconda invece sarà feroce e avrà inizio al 119 km quando sarà atteso il primo Gpm di giornata di 2^ categoria, del Col de la Placette (5.9 km al 6.4% di pendenza media): di fila appena conclusa la discesa sarà subito punto sprint a Saint Jospeh de Riviere e appena superato ecco che di nuovo la strada comincerà a salire. Al 147 km infatti ci attende il Gpm di seconda categoria del Col de Porte, un’ascesa da 7.4 km, che presenta pendenze medie del 6.8% affatto trascurabili: scollinato sarà rapidissima discesa e poi ancora si salirà, verso il Gran premio numero 3 della giornata, di terza categoria, del Col de la Frette (3.7 km al 5.4%). Pure questo non sarà l’ultimo sforzo: a sei km dal Gpm infatti si tornerà a salire, per il tragiardo di La Sappey en Chartreuse, altro Gran premio della montagna questa volta di terza categoria, com un’ascesa di 3.3 km e una pendenza media di 6.2%: un muro che deciderà non solo la vittoria ma sicuramente anche della graduatoria in vista del gran finale del criterium.



