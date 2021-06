Diretta Giro del Delfinato 2021/ Padun vince l’8^ tappa: Porte fa suo il Criterium!

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: PADUN VINCE LA TAPPA, PORTE FA SUO IL CRITERIUM!

È gran vittoria di Mark Padun nella ottava tappa del Giro del Delfinato 2021, ma al traguardo finale di Les Gets è pure trionfo per Richie Porte, che di giallo vestito, va a vincere questa edizione del Criterium e dunque regala al suo team Ineos, l’ennesimo trionfo stagionale (25 in tutto). È stato dunque finale brillantissimo per il Giro del Delfinato 2021, con Mark Padun vero protagonista sulle strade francesi e l’australiano gran leader, che ha ben sfruttato le salite offerte nella tappa di ieri. Raccontando delle ultime emozioni dell’ottava tappa del Giro del Delfinato 2021 va davvero detto che è successo di tutto negli ultimi venti km. Ci eravamo lasciati quando Padun era andato in avanti in solitaria, nella salita al Col de Joux Plane: l’ucraino riesce a guadagnare ancora dagli inseguitori e alle sue spalle il gruppo comincia ad assorbire i primi attaccanti. Mentre Padun poi va a vincere i punti in palio per il Gpm, ecco che sono attacchi e contrattacchi alle sue spalle, che si intensificano quando inizia la discesa. Dietro al ciclista della Bahrein è grande tensione (con pure la caduta di Geraint Thomas che pure si rialza immediatamente): Kelderman, Izagirre, Lustenko, Porte, O’Connor e lo stesso britannico si muovono, ma Padun è ormai lontano quando inizia il falso piano finale. Per l’ucraino si prospetta un successo di tappa straordinario: quando manca un km troviamo Vingegaard e Konrad a un minuto e mezzo di distacco e gli altri oltre i due minuti. Nel finale è solo festa per Padun che trova la seconda vittoria di fila di tappa per il Giro del Delfinato 2021: al traguardo però è gran gioia anche per Richie Porte che, conquistata ieri la maglia gialla, si conferma leader della generale e va vincere questa magnifica edizione del Criterium (sarà il secondo australiano nella storia a vincere), pur arrivando con un buon ritardo da Padun. (agg Michela Colombo)

Diretta giro del Delfinato 2021/ Video streaming Rai: vince Mark Padun! 2° Porte!

PADUN IN TESTA!

Cominciamo ad avvicinarsi al gran finale della diretta del Giro del Delfinato 2021: mancano infatti appena una ventina di km al traguardo finale ma questi saranno tutti in salita, e già i corridori stanno scalando il Gpm Hors Categorie del Col de Joux Plane. E la situazione in strada, come è facile immaginare è in grandissima evoluzione, visto che in avanti non abbiamo più il gruppone di oltre 17 ciclisti che ci aveva accompagnato fino a poco fa. Superato il Gpm di Cote de Chatillon sur Clusen con Politt che questa volta transita per primo, ecco che alle spalle sono gli uomini della Ineos a trainare il gruppo della maglia gialla, che alza il ritmo. Superato anche il punto sprint di Samoens con Konrad in testa, ecco che non appena si vede in lontananza l’ascesa al Col de Joix Plane, sono primi attacchi e contrattacchi e il drappello in testa si sfalda. Mentre mancano ancora diversi km allo scollinamento troviamo solitario in vetta Padun, con un gap di circa un minuto su i primi inseguitoti Konrad e Vingegaard, mentre Kruijswijkk insegue (ma Quintana e Hermans lo stanno raggiungendo) e tre minuti e il gruppo è in fondo, a tre minuti e mezzo dalla testa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021/ Alejandro Valverde vince 6^ tappa! Geoghegan Hart 2^

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento oggi in diretta tv sarà anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 13.30. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021/ Geraint Thomas vince la 5^ tappa: Colbrelli beffato!

PADUN PRIMO AL GPM

Per la diretta del Giro del Delfinato 2021 abbiamo ormai superato la metà dell’ottava tappa e dunque i corridori sono ora impegnati nella lunga e insidiosa discesa dal Col de la Colombiere, GPM di prima categoria ben noto a tutto gli appassionati. Venendo dunque subito a quanto sta accadendo in strada va detto che quando mancano circa una sessantina di km al traguardo, troviamo in testa un drappello di ben 18 corridori, che pure hanno in vantaggio di circa due minuti dagli inseguitori (Sweeny), mentre il gruppo ha un gap di circa tre minuti dalla testa. Va dunque detto che sulla salita del Gran premio della montagna sono stati parecchi movimenti in testa, ma alla fine è stato ancora Padun conquistare i punti in palio sulla vetta: da aggiungere che proprio nella salita diversi corridori hanno annunciato il proprio ritiro, come Nakane, Gamper e Schwarzmann. (agg Michela Colombo)

IL GRUPPO ALZA IL RITMO

Momenti concitati per la diretta del Giro del delfinato 2021, arrivato oggi all’ultima tappa: mancano ancora un centinaio di km al traguardo finale di Las Gets e ancora sono grandi colpi di scena in strada, quando ormai la corsa ha superato anche il terzo GPMm di Col des Aravis. All’ultimo aggiornamento ci eravamo lasciati con un drappello di ben 17 uomini in fuga, e due gruppetti di inseguitori, con il gruppone ancor lontano: sono però stati grandi modifiche fino a qui. In vista del Cote d’Hery our Ugine i distacchi finalmente si stabilizzano ma il gruppo di testa perde Schwarzmann (che pure aveva dato il via alla fuga): è poi Padun a scollinare per primo e a conquistare 5 punti per la classifica a pois. Comincia la discesa ecco che i cicilisti della Israel si pongono al comando del gruppone in fondo e, alzato il passo, comincia a ricucire il gap con la testa. In vista del Gpm di Col de Aravis sono poi nuovi movimenti in cima: si crea dunque ora un nuovo gruppo posto da 18 corridori (con Panettieri appena attardato), e tocca ancora a Padun scollinare per primo al gran premio. In fondo il gruppo ha ora un gap di 3 minuti, ma da questo diversi corridori si sono staccati e molti hanno già alzato bandiera bianca, da Jakobsen a Schmidt. (agg Michela Colombo)

17 IN TESTA, GRUPPO LONTANO MA..

Siamo nel vivo della diretta della 8^ e ultima tappa del Giro del Delfinato 2021 e già i corridori hanno coperto i primi venti km e dunque affrontato anche il primo dei sei Gran premi della montagna previsti oggi, il Cote d’Essets Blay, dove pure è stato Schwarzmann a passare per primo. Raccontando dunque quanto occorso in strada finora, va detto che di fatto, nonostante anche lo strappo iniziale, vi è ancora molta confusione in strada: andati avanti in maniera compatta per i primi km, è stato solo quando si cominciava a intravedere la salita al Gpm di Cote d’Hery sur Ugine che la corsa ha cominciato a spezzettarsi. Ad’ora troviamo dunque in testa un drappello di ben 17 corridori, alle cui spalle, a meno di due minuti di ritardo sono già due gruppetti di inseguitori, da 3-4 ciclisti ciascuno: il gruppo pure dopo pochi chilometri ha già un ritardo di ben 4 minuti abbondanti. Da aggiungere che davanti vi sono diversi nomi interessanti per la vittoria della tappa: vedremo però che accadrà ancora, c’è ancora tanto movimento. (agg Michela Colombo)

IN STRADA, SI PARTE!

Si accende la diretta della ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2021 e davvero non vediamo l’ora di conoscere non solo chi oggi trionferà al traguardo ma pure a chi sarà il vincitore del Criterium. Visto il percorso fare previsioni è praticamente impossibile: pure va detto che momento decisivo per le sorti della corsa potrebbe essere già a metà tappa con il Gran premio di Col de la Colombiere, salita che gli appassionati ben conoscono. Il valico infatti è da molto tempo tappa privilegiata anche per gli scalatori del Tour de France: proprio nell’edizione 2021 la grande Boucle ripasserà da queste parte. Pure va detto che in precedenza la corsa francese aveva qui passato ben 22 volte almeno (e tutti ricordiamo l’impresa di Pantani nel 2000). Chissà chi oggi scriverà un altro capitolo nella storia del ciclismo al Col de la Colombiere: diamo la parola alla strada per scoprirlo. (agg Michela Colombo)

IL GRAN FINALE

Siamo al gran finale per la diretta del Giro del Delfinato 2021: con oggi domenica 6 giugno 2021 sarà spazio per la ottava e ultima tappa di questa magnifica edizione del Criterium, da La Lechere Las Bains a Las Gets e dunque ultimo banco di prova che deciderà del vincitore finale. Chi dunque metterà il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione proprio sotto a quello di Daniel Martinez, che vinse solo l’anno scorso?

Al termine della settima frazione, davvero durissima, Richie Porte è riuscito a prendersi la maglia gialla di leader e comanda ora con 17 secondi su Aleksey Lutsenko – precedente primo in classifica – e 29 sul compagno di squadra Geraint Thomas. Pur non è detto che questo sia oggi per forza di cose il primo indiziato al trionfo: la frazione di oggi di piena montagna e saranno 147 km disseminati di Gran premi della montagna, ben sei. Su queste salite potrebbe davvero succedere di tutto.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: IL PERCORSO DELLA 8^ TAPPA

Prima di andare a presentare il percorso dell’ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2021, occorre segnalare che oggi il via sarà dato da La Lechere les Bains alle ore 10.20, mentre l’arrivo del vincitore a Las Gets è previsto attorno alle ore 15, quando dunque celebreremo un nuovo vincitore. Venendo ora ai dettagli del percorso, possiamo dire che si tratta di una frazione veramente complicata per chiudere il Criterium del 2021: di fatto non ci sarà un km in pianura, ma tante salite dove potrebbe davvero succedere di tutto.

Si parte dunque da La Lechere des Bains e subito i corridori affronteranno la salita al primo Gpm di giornata, un quarta categoria di Cote d’Esserts Blay, di 2 km a 4.1% di pendenza: appena uno strappo ma che farà subito scaldare le gambe. Superato infatti saranno solo pochi km in avvicinamento al Gran premio della montagna di 2^ categoria di Cote d’Hery sur Ugine, che presenta un’ascesa da 10.2 km con pendenza media del 5% già al trentesimo km.

Di fila si scenderà e ancora si salirà per il Gpm di seconda categoria del Col de Aravis, che prevede 6.7km con una pendenza media del 7%: ma questo sarà solo una sorta di antipasto. A spezzare la corsa, al metà della ottava frazione il Gpm di 1^ categoria del Col de la Colombiere, una ascesa da 11,7 km al 5.8% di pendenza media che certo comincerà a definire la corsa: sarà poi difficilissima discesa, e nuovo piccolo saliscendi verso il Cote de Chatillone our Cluses, che pure prevedrà un piccolo strappo di 4.7 km al 5%.

Per chi avrà ancora fiato, sarò poi al 117 km punto sprint a Samoens: poi si tornerà a salire per il Gran premio della montagna di Col de Joux Plane (11,6 km al 8.5%). Scollinato sarà riposo tratto di discesa e poi ancora una piccola salita fino al traguardo di Les Gets: ma qui la corsa con tutta probabilità sarà già decisa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA