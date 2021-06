Diretta Giro del Delfinato 2021/ Streaming video Rai: tappone di montagna! (7^ tappa)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: OGGI SI SALE!

Spazio alla diretta del Giro del Delfinato 2021: con oggi sabato 5 giugno 2021 affronteremo la settima e penultima tappa di questa emozionante edizione del Criterium, da Saint Martin le Vinoux a La Plagne e sarà tappone di vera montagna. 171,5 km con ben 4 Gran premi della montagna di cui due Hors Categorie al Col du Pre e pure l’arrivo in salita a La Plagne: davvero una frazione impegnativa, dove certo sarà spazio per i grandi big che si stanno preparando al prossimo Tour de France. Sarà infatti nella fase finale delle frazione che si deciderà non solo la vittoria di tappa, ma pure otterremo i primi decisivi segnali sul vincitore del Giro del Delfinato 2021: anche se domani, nell’ultima frazione, potrebbe ancora accadere di tutto sulle montagne della Savoia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO 2021

La diretta tv del Giro del Delfinato 2021 sarà garantita sui canali di Eurosport per i propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player. L’appuntamento oggi in diretta tv sarà anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che a sua volta trasmette il Giro del Delfinato 2021, oggi a partire dalle ore 13.10. Di conseguenza, sarà fruibile anche la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2021: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Siam pronti a dare la parola alla strada per la settima e penultima tappa del Giro del Delfinato 2021, in diretta oggi dalle montagne tra la Loira e la Savoia: pure ricordiamo che oggi la partenza da Saint Martin le Vinoux sarà data alle ore 9.45, mentre l’arrivo del vincitore a Monte de la Plagne è previsto intorno alle ore 15.00. Raccontando dunque ora del percorso per questa settima frazione, possiamo dire che tutto sommato in parte ricalca questo occorso ieri (dove fu Valverde a festeggiare): ancor una vota sarà una prima parte della frazione appena mossa, sicuramente pianeggiante, dove pure saranno gran battaglie nel gruppo, mentre nella seconda saranno le montagne a dominare. E’ infatti già dal km 78 (dove sarà posto il punto sprint di Albertville) che si comincerà a salire e proprio pochi km dopo sarà primo assaggio con un Gpm di 4^ categoria del Cote de Venthon (poco più di un strappo con 2.5 km al 4.8% di pendenza media): è solo dopo che si farà sul serio. Al 110 km infatti avremo il Gpm Hors categoria del Col du Prè, che costringerà i corridoi a una lenta e graduale salita fino al tratto finale, di 12.6 km con pendenza media del 7.7%. Scollinato poco tempo per prendere fiato, perchè si salirà ancora vedo il Gpm di 2^ categoria del Cormet de Roseland, una ascesa di 5.7 km al 6.5% di pendenza pure da affrontare sopra i 1600m metri di altitudine. Di fila poi lunga e tortuosa discesa, dove certo ci attendiamo gran colpi di scena: almeno fino alla salita finale. Anche oggi sarà infatti arrivo in salita con il Gpm Hors Categoria de La Plagne, ovvero 17.1 km da affrontare con pendenze media del 7.5%. Sarà qui che tutto si deciderà.

