Diretta Giro del Delfinato 2022/ Streaming video Rai 4^ tappa, oggi 8 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: TAPPA A CRONOMETRO

La diretta del Giro del Delfinato 2022 vivrà oggi, mercoledì 8 giugno, uno dei suoi momenti più significativi con la quarta tappa cronometro Montbrison-La Bâtie d’Urfé di 31,9 km, perché una prova contro il tempo così lunga avrà sicuramente notevole valore nell’economia complessiva della corsa francese, anche se poi naturalmente i verdetti arriveranno nel weekend in alta montagna. Resta il fatto che questa singola cronometro del Giro del Delfinato 2022 sia ad esempio più lunga delle due del recente Giro d’Italia messe insieme, si attendono distacchi che potrebbero essere anche molto significativi ed allora ecco che oggi sarà una giornata importante, sia per la corsa sia per le indicazioni che darà in ottica Tour de France, come sempre aspetto molto importante al Giro del Delfinato.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022/ Video streaming Rai: davanti restano solo in tre!

Naturalmente in ottica italiana attendiamo soprattutto le prestazioni di Damiano Caruso e ancora più di Filippo Ganna, il campione del Mondo della cronometro che quest’anno farà il suo debutto alla Grande Boucle: il grande obiettivo sarà la cronometro d’apertura a Copenaghen con annessa maglia gialla, oggi sarà un passaggio fondamentale nell’avvicinamento a venerdì 1° luglio e Ganna sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi di questa cronometro. Potrebbe quindi essere una giornata molto interessante, allora adesso è il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro del Delfinato 2022 oggi nella quarta tappa cronometro Montbrison-La Bâtie d’Urfé.

DIRETTA/ Giro del Delfinato 2022: vittoria e maglia per Alexis Vuillermoz! 2^ tappa

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2022 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, oppure tramite lo streaming video garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DEL DELFINATO 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2022: PERCORSO 4^ TAPPA

Parlando della diretta Giro del Delfinato 2022, naturalmente adesso andiamo a conoscere meglio il percorso della quarta tappa cronometro Montbrison-La Bâtie d’Urfé di 31,9 km, anche perché in una prova contro il tempo ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Innanzitutto, osserviamo che la partenza avrà luogo da Montbrison a partire dalle ore 13.05, quando è in programma il via per il primo atleta in gara (cioè l’ultimo della classifica generale), mentre l’ultima partenza (la maglia gialla) è fissata per le ore 16.00. Si prevedono medie piuttosto alte, indicativamente potrebbero servire 37 minuti per raggiungere l’arrivo di La Bâtie d’Urfé.

Diretta Giro del Delfinato 2022/ Wout Van Aert ha vinto la 1^ tappa! Il leader è lui

In effetti il percorso si annuncia quasi completamente pianeggiante, con solo qualche lievissimo saliscendi ma in generale perfetto per gli specialisti delle prove contro il tempo, che potranno anche sfruttare una distanza decisamente significativa. Ci saranno due rilevamenti cronometrici intermedi, collocati rispettivamente dopo 11,6 e 21 km di corsa. Sulla carta c’è poco altro da aggiungere: ci aspettiamo una cronometro per specialisti, poi sarà il tempo a dare i suoi verdetti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA