DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: così un anno fa (oggi 8 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo le emozioni della quinta tappa in diretta dal Giro del Delfinato 2023, andiamo come di consueto a ricordare che cosa era successo in questa stessa frazione nella scorsa edizione della corsa a tappe francese. Era giovedì 9 giugno 2022 e in programma c’era la Thizy les Bourgs-Chaintré di 162,5 km che fu vinta da Wout Van Aert con il tempo di 3h38’35”, in volata davanti al connazionale Jordi Meeus e al britannico Ethan Hayter, con Andrea Bagioli che fu il migliore degli italiani in settima posizione.

Diretta/ Giro del Delfinato 2023: Bjerg ha vinto la 4^ tappa, è anche leader in classifica! (oggi 7 giugno)

Per il belga della Jumbo-Visma nelle prime cinque tappe dello scorso Giro del Delfinato ci furono infatti due vittorie, altrettanti secondi posti e una sesta piazza, frutto però della volata del gruppo vinta dietro cinque fuggitivi. Naturalmente Van Aert era anche primo in classifica generale dopo le prime cinque tappe dello scorso Giro del Delfinato, con un vantaggio di 1’03” sul nostro Mattia Cattaneo e di 1’06” su Primoz Roglic, che occupavano i piazzamenti d’onore parziali in base agli esiti della cronometro del giorno precedente, vinta da Filippo Ganna su Van Aert. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Giro del Delfinato 2023, classifica/ Laporte ha vinto la 3^ tappa, resta maglia gialla! (6 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY GIRO DEL DELFINATO

Diretta/ Giro del Delfinato 2023: Alaphilippe ha vinto la 2^ tappa, Laporte leader in classifica (5 giugno)

TAPPA INTERLOCUTORIA

La diretta del Giro del Delfinato 2023 vivrà oggi, giovedì 8 giugno, la sua quinta tappa Cormoranche sur Saone-Salins les Bains di 191,5 km. La classica corsa a tappe francese vivrà una giornata che dovrebbe ancora risultare tutto sommato interlocutoria per quanto riguarda la classifica generale, che invece ha vissuto ieri un momento molto importante grazie alla cronometro vinta dal danese Mikkel Bjerg, che è anche la nuova maglia gialla davanti al suo più illustre connazionale Jonas Vingegaard, che quindi adesso veste i panni del grande favorito per la vittoria finale del Giro del Delfinato 2023, a maggior ragione se si considera la forza di Vingegaard in salita e la durezza del weekend conclusivo.

In attesa di quello che accadrà forse già da domani e poi sicuramente sabato e domenica, oggi ci attende una giornata ondulata, non da sottovalutare perché il più difficile dei tre Gran Premi della Montagna in programma sarà l’ultimo, ma che dovrebbe esaltare le fughe di coraggiosi attaccanti da lontano e (salvo colpi di scena) dovrebbe garantire ancora un giorno di relativa tranquillità per i big più attesi del Giro del Delfinato, che conferma comunque di essere corsa di ottimo livello e prova generale del Tour de France. Tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua quinta tappa Cormoranche sur Saone-Salins les Bains.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 5^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della quinta tappa Cormoranche sur Saone-Salins les Bains di 191,5 km. Innanzitutto, annotiamo che la partenza avrà luogo da Cormoranche sur Saone alle ore 12.05, in considerazione di un chilometraggio piuttosto impegnativo, anche se questa sarà l’ultima frazione non così dura dal punto di vista altimetrico e in particolare sarà quasi completamente pianeggiante nei primi 90 km, cioè fino ai piedi della Cote de Chateau Chalon, GPM comunque di terza categoria al km 97,7.

Guai comunque a sottovalutare questa quinta tappa del Giro del Delfinato 2023, anche perché il tratto più impegnativo sarà proprio l’ultimo. Dopo il traguardo volante al km 142,4, infatti, avremo il GPM di terza categoria della Cote d’Ivory al km 154,4 e soprattutto la Cote de Thesy, GPM di seconda categoria al km 176,7, al termine di una salita di 3,5 km all’8,8% di pendenza media. Ascesa dunque breve ma piuttosto impegnativa, collocata inoltre ad appena 15 km dall’arrivo a Salins les Bains, durante i quali ci saranno altri saliscendi, con l’ultima discesa che terminerà a circa 2000 metri dal traguardo. Tappa quindi non durissima, ma certamente stuzzicante…

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023

1. Mikkel Bjerg (Dan) in 12h59’19″

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 12″

3. Fred Wright (Gbr) a 34″

4. Ben O’Connor (Aus) a 41″

5. Felix Grossschartner (Aut) a 44″











© RIPRODUZIONE RISERVATA