DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: un anno fa vinse Ganna (oggi 7 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta della quarta tappa del Giro del Delfinato 2023, abbiamo già accennato alla vittoria di Filippo Ganna un anno fa. Pure nel 2022 la cronometro era stata collocata al quarto giorno del Delfinato e si trattava di una prova di 31,9 km tra Montbrison e La Bâtie d’Urfé, chilometraggio praticamente identico a quello della cronometro di oggi. Gli appassionati ricorderanno l’esaltante duello tra Filippo Ganna e Wout Van Aert, infine vinto dall’italiano della Ineos Grenadiers con il tempo di 35’32” e con un vantaggio di appena 2” sul belga della Jumbo-Visma, che però consolidò in questo modo il suo primato in classifica generale.

Terzo era stato il britannico Ethan Hayter a 17”, quarto un ottimo Mattia Cattaneo a 39” e così l’azzurro salì al secondo posto a 53” da Van Aert nella generale. Quinto di tappa e terzo in classifica fu invece Primoz Roglic, da notare anche il settimo posto di Jonas Vingegaard e l’ottavo di Damiano Caruso, rispettivamente quarto e sesto nella classifica generale che con la cronometro cambiò radicalmente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro del Delfinato 2023 sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, davanti a un televisore oppure in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ma soprattutto ci sarà la diretta in chiaro disponibile su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure tramite la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2023 garantito da sito o app di Rai Play, anche in questo caso accessibile a tutti.

OGGI LA CRONOMETRO!

La diretta del Giro del Delfinato 2023 vivrà un momento particolarmente significativo oggi, mercoledì 7 giugno, perché in programma ci sarà la quarta tappa cronometro Cours-Belmont de la Loire di 31,1 km. La classica corsa a tappe francese vivrà nel weekend giorni di alta montagna, ma per la classifica generale di una corsa di otto tappe come è il Giro del Delfinato 2023 una prova contro il tempo così lunga potrebbe creare distacchi già molto indicativi. Basterebbe dire che in tutto il Tour de France ci saranno meno chilometri a cronometro di quelli che ci attendono oggi e si può capire che questo pomeriggio sarà davvero importante, sia per la classifica sia per valutare le condizioni dei big proprio verso la Grande Boucle.

Il percorso sarà variegato (come vedremo meglio in seguito), con salite, discese e tratti pianeggianti, quindi sarà una cronometro particolare, che sicuramente riserverà emozioni e ci darà una “fotografia” molto chiara dei valori. I giorni scorsi ci hanno già dato spunti molto interessanti, come il ritorno alla vittoria di Julian Alaphilippe, ma da oggi si alzerà l’asticella e attendiamo in azione tutti i big più attesi. L’anno scorso ricordiamo con piacere che fu Filippo Ganna a vincere la crono del Delfinato, stavolta TopGanna non c’è e quindi vedremo chi avrà la meglio. Tutto questo premesso, adesso presentiamo la diretta Giro del Delfinato 2023 esaminando più nel dettaglio la sua quarta tappa cronometro Cours-Belmont de la Loire.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2023: PERCORSO 4^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire meglio cosa ci offrirà la diretta del Giro del Delfinato 2023 lungo il percorso della quarta tappa, che è la cronometro Cours-Belmont de la Loire di 31,1 km. Innanzitutto, annotiamo che la partenza del primo corridore (cioè l’ultimo della classifica generale) avrà luogo da Cours alle ore 13.30, mentre la maglia gialla prenderà il via alle ore 16.00 e quindi potrebbe giungere circa 40 minuti più tardi all’arrivo di Belmont de la Loire, dopo avere completato un tracciato vallonato e quindi abbastanza impegnativo.

Attenzione in particolare ai primi chilometri che saranno tutti in salita, che di conseguenza renderanno subito impegnativa la corsa e magari causeranno difficoltà a trovare il ritmo giusto. Poi si aumenterà la velocità con la successiva discesa, seguita da un tratto sostanzialmente pianeggiante che sarà sicuramente il più adatto agli specialisti delle cronometro, prima che la strada torni a farsi in salita, leggera ma costante, nel tratto finale verso l’arrivo di Belmont de la Loire. Da segnalare i due riferimenti cronometrici intermedi ai km 10,7 e 19,7, mentre naturalmente non ci saranno sprint essendo una prova contro il tempo.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2023

1. Christophe Laporte (FRA) 12h21’28’’

2. Julian Alaphilippe (FRA) +0’11’’

3. Richard Carapaz (ECU) +0’17’’

4. Rune Herregodts (BEL) +0’19’’

5. Maxim Van Gils (BEL) +0’23’’











