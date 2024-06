Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai: 2^ tappa Gannat-Col de la Loge (3 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: OGGI LA GANNAT-COL DE LA LOGE

La seconda tappa del Giro del Delfinato 2024 scatta oggi, lunedì 3 giugno: abbiamo vissuto le emozioni della prima tappa domenica, con la vittoria di Mads Pedersen, l’uomo più atteso, in una volata che però è arrivata dopo una giornata intensa, caratterizzata dalla fuga di Mark Donovan e Mathis Le Berre con il britannico che, scollinando per primo su entrambi i GPM, è riuscito a prendersi la prima maglia a pois della corsa mentre, ovviamente, Pedersen vestirà oggi la maglia gialla in quanto primo nella classifica generale.

Oggi il percorso cambia, almeno sul piano “cronologico”: la Gannat-Col de la Loge è una frazione di 142 chilometri, non particolarmente lunga ma certamente insidiosa perché, come vedremo, si salirà in maniera abbastanza costante e avremo un arrivo in salita, dunque sarà una giornata buona per gli uomini di classifica. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta del Giro del Delfinato 2024 e naturalmente come cambierà la classifica di questa corsa a tappe che oggi ci farà compagnia con la sua seconda giornata.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERE LA 2^ TAPPA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Giro del Delfinato 2024 sarà trasmessa in chiaro per tutti gli appassionati: il canale è Rai Sport al numero 58 del telecomando, qui il collegamento – secondo il palinsesto – scatterà alle ore 15:35 mentre in alternativa avrete Eurosport, disponibile al numero 210 del decoder satellitare per gli abbonati. Saranno due le opzioni per seguire la seconda tappa in diretta streaming video: la prima chiaramente quella del sito di Rai Play con la sua relativa applicazione, la seconda invece la piattaforma Discovery Plus sempre in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, GIRO DEL DELFINATO 2024

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: PERCORSO 2^ TAPPA

Abbiamo dunque visto che la seconda tappa del Giro del Delfinato 2024 prevede un arrivo in salita, anche se ancora non troppo ostico. Si parte alle ore 13:30 da Gannat, posta a 327 metri sul livello del mare; la prima parte di tappa è abbastanza pianeggiante anche se la strada tende a salire, si arriva al Cote de Fagot per poi ascendere nuovamente a Palladuc, cui si arriverà dopo 51 chilometri, quindi avremo i 936 metri del Col Saint Thomas, che è una salita di 4,5 chilometri con pendenza media del 6,6%.

Già qui è possibile una prima selezione; poi si scende nuovamente, ma dai 409 metri di Leigneux sarà comunque spettacolo: in rapida successione avremo Cote de Saint Georges en Couzan con 7 chilometri di salita, poi si passano i 1000 metri sul Col de la Croix Lardet, una salita più breve da 3 chilometri ma con le pendenze che arrivano al 6,1%, il traguardo infine sarà posto sul Col de la Loge a 1255 metri. Vedremo allora in che modo la classifica del Giro del Delfinato 2024 sarà diversa rispetto a ieri, naturalmente se in questa seconda tappa di oggi avremo delle modifiche.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Mads Pedersen (DEN) in 4h01’20’’

2. Sam Bennett (IRL) +0’04’’

3. Hugo Page (FRA) +0’06’’

4. Mathis Le Berre (FRA) +0’07’’

5. Mark Jamie Donovan (GRB) +0’08’’

6. Casper Pedersen (DEN) +0’09’’

7. Clement Venturini (FRA) +0’10’’

8. Owain Doull (GBR) +0’10’’

9. Michele Gazzoli (ITA) +0’10’’

10. Ivan Garcia Cortina (ESP) +0’10’’











