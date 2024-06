Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai 1^ tappa, oggi domenica 2 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: COMINCIA LA CORSA FRANCESE!

Una settimana dopo la fine del Giro d’Italia, la stagione del grande ciclismo torna a farci compagnia con la diretta del Giro del Delfinato 2024: oggi, domenica 2 giugno, potremo seguire la prima tappa Saint Pourçain sur Sioule-Saint Pourçain sur Sioule di 172,5 km. Sarà l’avvio della classica corsa a tappe francese, un appuntamento molto atteso nel mese di giugno per avvicinarsi al Tour de France che quest’anno inizierà dall’Italia dandoci appuntamento a Firenze sabato 29 giugno. Il Giro del Delfinato 2024 sarà come sempre il “passaggio di consegne” tra la Corsa Rosa e la Grande Boucle, anche se stavolta entrambe potrebbero avere lo stesso protagonista principale, cioè Tadej Pogacar che punterà alla doppietta riuscita per l’ultima volta a Marco Pantani nel 1998.

Lo sloveno non sarà presente nella diretta del Giro del Delfinato 2024, perché naturalmente dopo il Giro non ha bisogno di correre qui in avvicinamento al Tour; sarà assente anche il campione uscente, cioè Jonas Vingegaard, il quale dopo il brutto infortunio patito a inizio aprile al Giro dei Paesi Baschi sta lavorando con l’obiettivo di presentarsi alla partenza del Tour. A proposito di quella caduta, ne furono coinvolti anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel, ma con conseguenze meno gravi rispetto al danese, tanto che oggi sono al via e fino a domenica prossima saranno naturalmente tra i protagonisti più attesi della diretta Giro del Delfinato 2024, della quale adesso andiamo a conoscere meglio la prima tappa.

GIRO DEL DELFINATO 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

In vista della prima tappa, è naturalmente fondamentale ricordare agli appassionati le modalità per seguire la diretta tv del Giro del Delfinato 2024, che sarà garantita dal canale tematico Eurosport ai propri abbonati, ma soprattutto in chiaro per tutti su Rai Sport HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà doppia la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2024, su sito o app di Rai Play per tutti oppure tramite i servizi di Discovery + per gli abbonati.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA A SAINT POURÇAIN SUR SIOULE

Scopriamo quindi adesso il percorso della prima tappa Saint Pourçain sur Sioule-Saint Pourçain sur Sioule di 172,5 km, che aprirà le danze della diretta Giro del Delfinato 2024. Innanzitutto notiamo che siamo nel dipartimento dell’Allier, regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi: la partenza è fissata alle ore 12.50, naturalmente da Saint Pourçain sur Sioule; i primi 50 km saranno piuttosto impegnativi, dal momento che ci saranno ben tre GPM, uno di quarta e gli altri due di terza categoria. Nulla di particolarmente difficile quindi, ma sicuramente sarà bagarre fin da subito per portare via la fuga.

Anche in seguito vi saranno numerosi saliscendi, ma nulla di significativo, tanto che non vi saranno più ulteriori GPM e l’organizzazione definisce “pianeggiante” questa tappa nella sua presentazione. Il culmine della diretta Giro del Delfinato 2024 sarà costituito oggi da due giri del circuito finale naturalmente attorno a Saint Pourçain sur Sioule, con qualche saliscendi che potrebbero favorire gli attacchi, ma con un arrivo in volata di gruppo che dovrebbe essere in verità l’epilogo più probabile. Chi sarà il vincitore che andrà a vestire la prima maglia da leader della classifica del Giro del Delfinato 2024?

