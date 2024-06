Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai: cronometro a Neulise (4^ tappa, 5 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: OGGI LA CRONOMETRO!

L’appuntamento con la diretta del Giro del Delfinato 2024 per mercoledì 5 giugno potrebbe essere decisivo: si corre infatti la 4^ tappa Saint Germain Laval-Neulise ed è la cronometro, naturalmente l’unica visto che questa gara si risolve nel giro di una sola settimana. La corsa contro il tempo è sempre affascinante, ma soprattutto potrebbe appunto determinare il vincitore del Giro del Delfinato 2024 perché oggi usciranno davvero gli uomini di classifica, alcuni chiaramente più pronti alla cronometro e altri che dovranno provare a limitare i danni, in attesa soprattutto del venerdì.

Nel frattempo bisogna ricordare che ieri, nella diretta del Giro del Delfinato 2024, vittoria e maglia gialla sono andate a Derek Gee: il canadese è stato fantastico sulla salita finale di Les Estables, dopo che la fuga è stata ripresa proprio nel finale è stato bravissimo a sopravanzare Romain Gregoire che aveva preso un po’ di vantaggio, sfilando dunque il primo posto in classifica a Magnus Cort Nielsen che ora ha 3 secondi di ritardo, anche se come già detto la cronometro di oggi dovrebbe stravolgere le gerarchie consegnando ai big le prime posizioni.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 4^ TAPPA

Anche la 4^ tappa del Giro del Delfinato 2024 seguirà gli stessi criteri della diretta tv: nei giorni scorsi abbiamo già imparato che questa corsa viene trasmessa anche dalla televisione di stato, Rai Sport infatti si collegherà per seguire almeno le fasi conclusive della giornata e voi potrete seguire le immagini anche grazie al sito di Rai Play e la sua relativa app, dunque in mobilità. Come alternativa abbiamo ancora una volta Eurosport, verosimilmente con il suo secondo canale al numero 211 del decoder; appuntamento qui riservato agli abbonati alla televisione satellitare, così come la diretta streaming video che sarà garantita da Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL GIRO DEL DELFINATO 2024

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: GIORNATA DECISIVA!

La cronometro animerà dunque la diretta del Giro del Delfinato 2024: si parte da Saint Germain Laval e si procede verso Est, all’arrivo non saremo troppo lontani da Lione per dare un’indicazione geografica, avvicinandoci idealmente anche alla Svizzera e in particolare a Ginevra. Cosa dire del percorso? La cronometro della 4^ tappa del Giro del Delfinato 2024 è sostanzialmente pianeggiante, e questo potrebbe favorire anche uomini fuori dalla classifica e dalla corsa alla maglia rossa; tuttavia attenzione, perché almeno nella parte finale possiamo parlare di un falsopiano.

Già per arrivare a Saint Just la Pendue la strada comincerà in qualche modo a salire, e lo farà in maniera costante sino al traguardo: naturalmente non possiamo parlare di una scalata vera e propria, ma in quel tratto conclusivo qualcosa di serio e grosso potrebbe comunque succedere. A noi dunque non resta che affidarci alla diretta del Giro del Delfinato 2024 per scoprire come andranno le cose e come cambierà la classifica, quella ovviamente che riguarda la maglia rossa di leader della corsa che rimane la più importante perché alla fine decreterà il vincitore.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Derek Gee (CAN) in 11’45’’20

2. Magnus Cort (DEN) +0’03’’

3. Romain Gregoire (FRA) +0’04’’

4. Primoz Roglic (SLO) +0’07’’

5. Matteo Jorgenson (USA) +0’09’’

