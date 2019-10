Diretta Giro dell’Emilia 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso, vincitore

Oggi appuntamento di lusso con la diretta Giro dell’Emilia 2019, edizione numero 102 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano. Un percorso affascinante con il durissimo arrivo a Bologna in cima al San Luca, che quest’anno è stato protagonista anche della prima tappa del Giro d’Italia, un elenco di partecipanti eccellente a nobilitare una corsa tra le più belle del panorama internazionale, che si meriterebbe un posto nel World Tour, purtroppo dominato da altre logiche. Poco male: il Giro dell’Emilia resta una corsa bellissima, che sicuramente ci regalerà grandi emozioni anche in questa edizione. L’anno scorso ad esempio il mattatore fu Alessandro De Marchi, vincitore dopo essere scattato già sul terzo dei cinque passaggi sul San Luca. Saranno da affrontare 207,4 km per un Giro dell’Emilia 2019 che si annuncia come sempre molto impegnativo. Partenza alle ore 11.30 da Casalecchio di Reno, l’arrivo è previsto attorno alle ore 17.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DELL’EMILIA 2019

Il Giro dell’Emilia 2019 godrà di una meritata diretta tv, perché il collegamento su Rai Sport + HD inizierà già dalle ore 15.00, ci attendono circa due ore sul canale numero 57 per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2019: IL PERCORSO E L’ARRIVO SUL SAN LUCA

Per presentare più nel dettaglio la diretta del Giro dell’Emilia 2019, naturalmente adesso presentiamo il percorso di questa bellissima classica. Già pochi chilometri dopo la partenza da Casalecchio di Reno, il gruppo affronterà la prima salita di Mongardino. La discesa porterà successivamente i corridori a Sasso Marconi, poi si toccheranno Vado e Rioveggio prima di iniziare a salire verso il Passo Brasimone, una lunga ma non molto dura ascesa lungo la quale si attraverserà anche Castiglione dei Pepoli, seguita da una discesa altrettanto lunga e anche piuttosto tecnica. In seguito si passerà da Marzabotto, poi si attraverserà per la seconda volta Sasso Marconi e si andrà ad affrontare lo strappo del Valico Ganzole, salita di soli 2,3 km ma con pendenza media al 12%. Si rientrerà poi a Bologna, dove saranno compiuti quattro giri di un circuito comprendente la salita di San Luca, da affrontare però ben cinque volte considerando che sarà la prima ascesa a introdurci sul circuito, dunque saranno cinque i passaggi su questa iconica salita di 2,1 chilometri al 9,7% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 18%; l’ultimo passaggio sarà naturalmente in concomitanza con il traguardo, perché come da tradizione l’arrivo del Giro dell’Emilia sarà collocato appunto in cima al San Luca. Tra i protagonisti più attesi, avremo naturalmente il nostro Vincenzo Nibali, simbolo perfetto di chi sa andare forte sia nei grandi Giri sia nelle classiche. Il Giro dell’Emilia strizza l’occhio a chi va forte nelle corse a tappe, ecco dunque al via Richard Carapaz, Egan Bernal e Primoz Roglic, cioè i vincitori di Giro, Tour e Vuelta 2019, inoltre Jakob Fuglsang, Miguel Angel Lopez, Tadej Pogacar, Fabio Aru, Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Richie Porte, Steven Kruijswijk, Esteban Chaves, Alejandro Valverde, Mikel Landa, Daniel Martin, Diego Ulissi, Damiano Caruso, Diego Rosa, Gianni Moscon, Warren Barguil, Giovanni Visconti, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada. Ci siamo dilungati con questo elenco, ma ci sembrava il modo migliore per spiegare il valore assoluto del Giro dell’Emilia 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA