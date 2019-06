Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 1^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 è in diretta oggi, sabato 15 giugno, con la sua prima tappa che sarà una cronometro di 9,5 km a Langnau im Emmental. Comincia dunque con una breve prova contro il tempo l’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, uno degli appuntamenti più significativi della stagione del grande ciclismo. Tra i temi d’interesse la presenza di Fabio Aru, che si è ripreso più velocemente del previsto dall’intervento all’arteria iliaca di aprile che lo aveva escluso dal Giro d’Italia, ma anche la coppia Geraint Thomas-Egan Bernal per il Team Ineos, che a questo punto ha in gara proprio al Giro di Svizzera i suoi due capitani per il Tour de France, dopo l’infortunio che ha messo fuori causa Chris Froome al Delfinato. Si parte oggi con questa breve cronometro a Langnau im Emmental, nel Cantone della capitale Berna: il tracciato è breve e di conseguenza non ci attendiamo grandi distacchi, ma certamente almeno qualche risposta sulle condizioni dei big sì.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (1^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la prima tappa, una cronometro a Langnau im Emmental, dalle ore 15.30 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza la tappa sarà disponibile pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 1^ TAPPA CRONOMETRO LANGNAU IM EMMENTAL

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa prima tappa dell’edizione 2019, a dire il vero non c’è moltissimo da dire sul percorso della cronometro di Langnau im Emmental, che sarà praticamente del tutto pianeggiante. A voler essere pignoli, possiamo dire che la prima metà del percorso sarà addirittura in leggera discesa, mentre poi si salirà lievemente per pedalare verso l’arrivo, che sarà situato a brevissima distanza dalla partenza. Si annuncia dunque un tracciato ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo, che saranno evidentemente i favoriti per la vittoria, anche se i distacchi non saranno enormi. La partenza del primo atleta in gara è in programma per le ore 14.35, mentre l’arrivo dell’ultimo avrà luogo indicativamente alle ore 17.20. Infine ricordiamo che Langnau im Emmental sarà sede domani anche della seconda tappa, la prima in linea, come da tradizione del Giro di Svizzera negli ultimi anni.



