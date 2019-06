Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video tv: oggi percorso e vincitore 3° tappa

Il Giro di Svizzera 2019 in diretta oggi, lunedì 17 giugno, ci propone la terza tappa Flamatt-Murten di 162,3 km, che sembra una frazione dedicata ai velocisti, evento sempre abbastanza raro al Giro di Svizzera, uno degli appuntamenti più significativi della stagione del grande ciclismo. Non a caso quella di oggi è l’unica tappa catalogata come pianeggiante in questa edizione numero 83 del Giro di Svizzera che in seguito affronterà frazioni più complicate e significative, una giornata abbastanza tranquilla in cui si potrà mettere in mostra chi va a caccia del successo parziale. Un anno fa proprio nella terza tappa Sonny Colbrelli aveva colto un successo di prestigio battendo due campioni quali Fernando Gaviria e Peter Sagan, nel contesto del Tour de Suisse poi vinto da Richie Porte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (3^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la terza tappa Flamatt-Murten dalle ore 16.00 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 3^ TAPPA FLAMATT-MURTEN

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa terza tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della Flamatt-Murten, che finora abbiamo descritto solamente per sommi capi. Detto che la partenza avrà luogo alle ore 13.20 da Flamatt, località del Canton Friburgo che sarà il protagonista della giornata dal momento che ospiterà anche l’arrivo a Murten (indicativamente fra le ore 17.10 e le 17.30), possiamo osservare che l’altimetria sarà movimentata nella prima parte, ma si farà sempre più semplice man mano che ci si avvicinerà al traguardo. Nessuna salita significativa comunque pure nella prima parte, solo diversi saliscendi fra i quali un paio identificati come Gran Premi della Montagna di terza categoria, Berg e Chemin de Lorette. Sicuramente questi saliscendi saranno terreno ideale per attacchi da lontano, tenuti però sotto controllo da chi vorrà arrivare allo sprint sfruttando gli ultimi 30 km completamente pianeggianti, che dovrebbero essere garanzia di una volata, con Peter Sagan verosimilmente in primo piano come nome più atteso.



