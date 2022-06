Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv 1^ tappa, oggi 12 giugno

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: SI PARTE OGGI!

Da oggi, domenica 12 giugno, gli appassionati di ciclismo potranno seguire la diretta del Giro di Svizzera 2022 che comincia con la prima tappa Küsnacht-Küsnacht di 178 km. Si conclude oggi il Delfinato ma è tempo anche di Tour de Suisse, che da sempre caratterizza il mese di giugno e storicamente era considerato la corsa a tappe più importante fuori dai Grandi Giri di tre settimane. Nel ciclismo attuale qualcosa è cambiata, ma il Giro di Svizzera resta un appuntamento di grande prestigio e naturalmente caratterizzato da tante montagne, come è inevitabile che sia nella Confederazione Elvetica.

I nomi nobili da seguire con la massima attenzione nella diretta del Giro di Svizzera 2022: l’anno scorso vinse Richard Carapaz, quest’anno Ineos Grenadiers punta su Geraint Thomas e Adam Yates, ma ci saranno tanti nomi da seguire. Per la classifica generale ad esempio Aleksandr Vlasov, Thibaut Pinot, Jakub Fuglsang e Remco Evenepoel, ma anche i nostri Domenico Pozzovivo e Fausto Masnada, poi ci saranno molti cacciatori di tappa guidati da Peter Sagan, Philippe Gilbert e dal padrone di casa Marc Hirschi, ma pure in questa voce molti italiani – da Gianni Moscon a Davide Formolo, da Alberto Bettiol a Matteo Trentin. Adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2022 oggi nella prima tappa Küsnacht-Küsnacht e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della prima tappa Küsnacht-Küsnacht, che servirà a rompere il ghiaccio con una frazione movimentata per aprire questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 13.00 evidentemente da Küsnacht, località del Canton Zurigo che è protagonista assoluta della prima frazione. Si tratterà di un circuito attorno a Küsnacht, caratterizzato da due salite e da ripetere per quattro volte.

In totale saranno dunque otto le ascese da affrontare: quattro volte il Pfannenstiel che è caratterizzato da 4,1 km di salita al 4,6% di pendenza media e altrettante volte il Küsnachter Berg, ascesa più breve (2,8 km) ma anche più impegnativa, con pendenza media al 7,3%. Entrambe saranno GPM di terza categoria in occasione del secondo, terzo e quarto passaggio, attenzione soprattutto all’ultimo Küsnachter Berg, perché lo scollinamento sarà a soli 5,1 km dall’arrivo di Küsnacht e sarà sicuramente uno strappo decisivo per la vittoria della prima tappa del Giro di Svizzera 2022.











