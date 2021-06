Diretta Giro di Svizzera 2021/ Streaming video tv: finale duro (8^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: OGGI L’OTTAVA TAPPA!

Chiusura in bellezza per la diretta del Giro di Svizzera 2021, che oggi domenica 13 giugno ci proporrà la sua ottava tappa Andermatt-Andermatt di 160 km, di fatto un lungo anello attorno a questa località del Canton Uri, assoluta protagonista degli ultimi giorni del Giro di Svizzera 2021 dal momento che aveva ospitato la partenza della tappa di venerdì mentre ieri era stata sede dell’arrivo della cronometro che ha visto la vittoria di Rigoberto Uran, ora pericoloso rivale di Richard Carapaz per il successo finale – l’ecuadoriano conserva 17″ di vantaggio sul colombiano.

Diretta Giro di Svizzera 2021/ Uran ha vinto la 7^ tappa, Carapaz sempre leader

In effetti la frazione odierna sarà di fatto un mix delle due precedenti, perché si affronteranno le stesse tre salite delle ultime due tappe, ma tutte dal versante opposto. Un epilogo curioso e certamente intrigante, perché con queste salite ancora da affrontare non è detto che la classifica generale del Giro di Svizzera 2021 resti quella che è stata fissata dalla cronometro di ieri. Chi vorrà attaccare per cambiare le sorti di questo Tour de Suisse potrà farlo, magari muovendosi fin dai primi chilometri che saranno subito duri. Morale della favola: anche oggi la diretta del Giro di Svizzera 2021 ci promette grandi emozioni, per una corsa che magari si deciderà solo sulla salita finale.

Diretta Giro di Svizzera 2021/ Kron vince la 6^ tappa, classifica immutata

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (8^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2021 sarà garantita per l’ottava tappa odierna nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go o DAZN, nei cui pacchetti è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021: IL PERCORSO DELLA 8^ TAPPA

Chiusura in bellezza per la diretta del Giro di Svizzera 2021, perché nell’ultima frazione vi sono ancora molte fatiche da affrontare: scopriamo dunque insieme il percorso della ottava tappa Andermatt-Andermatt di 160 km, che come abbiamo accennato ricalcherà in buona parte il tracciato degli ultimi due giorni. La partenza da Andermatt avrà luogo alle ore 12.47, mentre l’arrivo del vincitore sempre nella località del Canton Uri è atteso indicativamente verso le 17.15-17.30.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2021/ Richard Carapaz ha vinto la 5^ tappa, è maglia gialla!

La prima difficoltà di giornata sarà immediatamente dopo il via la salita dell’Oberalpass, affrontata però dal versante opposto rispetto a quello della cronometro di ieri (10,8 km al 5,5% di pendenza media). In seguito, il percorso ricalcherà invece quello della frazione di venerdì, ma pure in questo caso a ritroso: prima il Passo del Lucomagno, ascesa da questo versante di 16,5 km al 5,3% di pendenza media, seguito da una lunga discesa fino a valle, poi un lungo falsopiano sempre con tendenza a salire fino al Passo del San Gottardo, che avrà una pendenza media del 6,8% su 13 km di salita, l’ultima grande fatica del Giro di Svizzera 2021, per di più affrontata dalla strada “vecchia” della Val Tremola, con diversi tratti in pavé e picchi di maggiore pendenza massima. Giunti in cima, mancheranno 15 km all’arrivo di Andermatt, di cui i primi 11 saranno in discesa e gli ultimi 4 pianeggianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA