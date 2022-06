Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv 2^ tappa, oggi 13 giugno

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: ALTRA TAPPA IMPEGNATIVA!

Oggi, lunedì 13 giugno, prosegue la diretta del Giro di Svizzera 2022 con la sua seconda tappa Küsnacht-Aesch di 198 km, con un chilometraggio piuttosto impegnativo ma restando sempre all’interno del Cantone di Zurigo, grande protagonista della prima parte di questo Tour de Suisse numero 85, una corsa a tappe che sarà come sempre caratterizzata da tante montagne, da sempre naturalmente tratto distintivo del Giro di Svizzera. Abbiamo fatto un accenno alla storia, possiamo allora ricordare che con quattro trionfi Pasquale Fornara è ancora il corridore più vincente della storia al Giro di Svizzera, che però non vinciamo dal 1999.

Adesso comunque è ancora presto per fare ragionamenti sulla classifica: le tappe decisive di alta montagna più la cronometro conclusiva di Vaduz saranno naturalmente nella parte finale della corsa che l’anno scorso fu vinta da Richard Carapaz, però guai a sottovalutare giornate come quella di oggi, con diversi saliscendi e soprattutto un Gran Premio della Montagna di seconda categoria a 13,8 km dall’arrivo di Aesch. Qualcosa di significativo potrebbe quindi succedere già oggi, adesso allora è giunto il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2022 oggi nella seconda tappa Küsnacht-Aesch e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2022, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della seconda tappa Küsnacht-Aesch, che come abbiamo già accennato potrebbe essere una frazione “trappola” in questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 12.15 evidentemente da Küsnacht, località del Canton Zurigo che è già stata sede di partenza e arrivo ieri. La caratteristica essenziale del tracciato odierno è che non ci sarà praticamente mai pianura, anche se per il primo GPM di giornata dovremo aspettare il km 127,2, quando si scollinerà al termine della salita di seconda categoria di Gempen.

Avvicinandosi sempre di più al traguardo, avremo poi un GPM di terza categoria ad Eichenberg al km 157,1 ed infine il momento decisivo della seconda tappa del Giro di Svizzera 2022 sarà naturalmente il Challpass, salita di 6,3 km al 6,3% di pendenza media. Nulla di micidiale, ma a 13,8 km dall’arrivo di Aesch sarà un perfetto trampolino di lancio per gli attaccanti, anche perché nel finale ci sarà soprattutto discesa e ancora qualche piccolo strappetto, ma pianura praticamente mai, caratteristica peculiare della frazione odierna e in generale di tutto il Tour de Suisse.











