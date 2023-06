DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: alti e bassi sulla strada (3^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: ALTI E BASSI

In attesa della diretta della terza tappa del Giro di Svizzera 2023, ieri abbiamo notato un segnale forse piccolo ma significativo, cioè Remco Evenepoel che si è impegnato per andare a prendere un secondo di abbuono a un traguardo volante. Ovviamente un secondo non cambierà nulla in classifica generale per questa edizione del Tour de Suisse, a maggior ragione considerando il fatto che da oggi cominceranno tre tappe consecutive di alta montagna, però il desiderio di lottare anche per un obiettivo minimo indica che il belga ha voltato pagina dopo la delusione del ritiro forzato al Giro d’Italia.

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023: Girmay ha vinto la 2^ tappa! In classifica 1° Kueng (oggi 12 giugno)

Di conseguenza, Evenepoel vorrà provare a fare il massimo già in questo Giro di Svizzera, anche se poi non farà il Tour sulla strada verso i Mondiali, che quest’anno saranno ad agosto. Il grande sconfitto di ieri è stato invece l’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates, altro big arrivato in Svizzera dopo aver disputato il Giro d’Italia, che ha perso nove minuti causa di una caduta e quindi abbandona ogni ambizione personale e da oggi in poi farà da gregario al giovanissimo spagnolo Juan Ayuso, suo compagno di squadra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Stefan Kueng ha vinto la cronometro ed è leader! (1^ tappa)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

GIRO DI SVIZZERA 2023: ARRIVO IN SALITA!

Giorno da non perdere per la diretta del Giro di Svizzera 2023 oggi, martedì 13 giugno, perché in programma ci sarà la terza tappa Tafers-Villars sur Ollon di 143,8 km. Chilometraggio piuttosto breve, ma si tratterà del primo arrivo in salita di questa edizione del Tour de Suisse e quindi di un momento molto significativo anche per tutti i big che puntano alla classifica generale del Giro di Svizzera 2023, anche perché avremo i primi riscontri significativi sui rapporti di forza quando la strada sale, dopo i verdetti emessi dalla cronometro d’apertura disputata domenica pomeriggio ad Einsiedeln per aprire le danze in questa corsa sempre di grande prestigio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022/ 8^ tappa oggi: ha vinto Thomas, cronometro a Evenepoel

Inoltre, il Giro di Svizzera 2023 è stato disegnato in modo che le tre tappe più impegnative siano la terza, la quarta e la quinta, dunque oggi si apre un trittico fondamentale che da qui a giovedì vedrà il Tour de Suisse affrontare tantissime salite. Impossibile quindi fare troppi ragionamenti, perché chi andrà forte oggi verosimilmente sarà al top anche nei prossimi due giorni, tenendo però naturalmente presente l’aspetto delle forze da gestire con tre frazioni di alta montagna da affrontare una dietro l’altra. Adesso allora è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella terza tappa Tafers-Villars sur Ollon e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 3^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della terza tappa Tafers-Villars sur Ollon di 143,8 km, che ci offrirà lo stuzzicante appuntamento con il primo arrivo in salita di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 13.43 evidentemente da Tafers, località del Cantone di Friburgo, dal quale si pedalerà verso il Canton Vaud. In effetti sappiamo che la tappa sarà piuttosto breve e per di più anche abbastanza semplice nella sua prima parte, nell’altimetria ci sarà poco da segnalare almeno fino al primo traguardo volante al km 101,7, che possiamo considerare come un vero e proprio “spartiacque” di questa tappa.

Poco infatti comincerà la salita del Col des Mosses, salita globalmente poco impegnativa (poco sopra il 4% medio) ma assai irregolare, con alcuni tratti che saranno quindi in realtà assai insidiosi, poi sarà particolarmente lunga la discesa che porterà verso Ollon, località del secondo sprint intermedio (km 134,1) e soprattutto punto dal quale si comincerà a salire verso l’arrivo posto a Villars sur Ollon, che sarà raggiunto con una salita di 9,6 km con pendenza media all’8,1%. Questa sarà quindi un’ascesa sicuramente dura e resa ancora più significativa naturalmente dal fatto di ospitare l’arrivo, di conseguenza lo spettacolo sarà assicurato nel finale della terza tappa del Giro di Svizzera 2023.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Stefan Kueng in 4h07’08”

2. Remco Evenepoel +0’05’’

3. Wout Van Aert +0’06’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA