Diretta/ Giro di Svizzera 2023, classifica video streaming tv: la 4^ tappa comincia! (oggi 14 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: COMINCIA LA 4^ TAPPA!

Finalmente la diretta del Giro di Svizzera 2023 sta per farci compagnia con la sua quarta tappa. Remco Evenepoel è apparso davvero in affanno ieri: il belga pare non aver ancora ripreso la giusta condizione, al netto della cronometro lasciata domenica a Stefan Kueng è evidente come la pedalata non sia ancora delle migliori. Sullo strappo finale Evenepoel ha ceduto appena Felix Gall ha aumentato l’andatura, non riuscendo a resistere all’assalto portato dall’austriaco, vedendoselo scappare insieme a Mattias Skjelmose.

Evenepoel è stato poi sorpassato da Juan Ayuso, cui invece va un grande plauso perché a 20 anni ha già dimostrato grande carattere e gamba avvicinando la maglia gialla; ed è anche stato ripreso dall’azione di Pello Bilbao e Rigoberto Uran. Come ricordiamo, il campione belga aveva dovuto abbandonare il Giro d’Italia appena dopo essersi ripreso la maglia rosa, a causa della positività al Covid; Evenepoel ha poi già annunciato che non prenderà parte al Tour de France, dunque la vittoria del Giro di Svizzera 2023 potrebbe essere più importante che in altri anni ma la tappa di ieri ci ha detto che potrebbe anche non arrivare. Intanto però noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose oggi, perché finalmente è tempo di lasciar parlare la strada e i suoi protagonisti: ci siamo davvero, la quarta tappa del Giro di Svizzera 2023 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

LA NUOVA MAGLIA GIALLA

Avvicinandoci alla diretta del Giro di Svizzera 2023 dobbiamo parlare del corridore che indosserà la maglia gialla alla partenza della 4^ tappa. Mattias Skjelmose Jensen è un danese che corre per la Trek-Segafredo, ha 22 anni (ne compirà 23 a settembre) e ieri è stato autore di una grande prova, rimanendo a ruota di Remco Evenepoel e Felix Gall nel finale e poi andando a staccare quest’ultimo per vincere in solitaria. La sua maglia gialla arriva con un vantaggio di 17 secondi su Evenepoel: per Skjelmose questo potrebbe essere il successo più importante della carriera.

Nel 2022 il danese ha comunque vinto il Giro del Lussemburgo prendendosi anche la quarta tappa, che era la cronometro di Remich; quest’anno invece ha ottenuto due successi di tappa, uno all’Etoile de Bessèges e l’altro al Tour des Alpes Maritimes et du Var. Da juniores era stato re degli scalatori alla Corsa della Pace; poi ha una serie di vittorie in graduatorie giovani (Giro di Norvegia, Tour de la Provence, Tour de l’Ain dove è stato anche il migliore per punti conquistati, Etoile de Bessèges). Per quanto riguarda le partecipazioni ai grandi giri e alle classiche monumento, ha una sola presenza al Giro d’Italia (quarantesimo in classifica l’anno scorso) mentre spicca il nono posto alla Liegi-Bastogne-Liegi di qualche settimana fa. Inoltre, ai Mondiali di Wollongong 2022 è arrivato decimo nella prova élite. (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRA TAPPA DI MONTAGNA!

Altra frazione da non perdere per la diretta del Giro di Svizzera 2023 oggi, mercoledì 14 giugno, perché in programma ci sarà la quarta tappa Monthey-Leukerbad di 152,5 km. Chilometraggio come ieri piuttosto breve, ma seconda tappa consecutiva di alta montagna – anche se si potrebbe discutere se si possa effettivamente parlare oggi di arrivo in salita per il Tour de Suisse, dal momento che l’ascesa finale verso l’arrivo di Leukerbad (come vedremo meglio) sarà decisamente irregolare e formalmente il Gran Premio della Montagna sarà 3700 metri prima della linea del traguardo, ma l’ultimo chilometro sarà di nuovo tutto in salita e in ogni caso ci saranno moltissimi chilometri di strada all’insù oggi.

Ecco allora che oggi ci attende un’altra giornata molto importante per la classifica generale del Giro di Svizzera 2023, che dovrà dare conferme oppure smentite circa i rapporti di forza quando la strada sale, dopo i verdetti emessi dalla cronometro d’apertura disputata domenica pomeriggio ad Einsiedeln e naturalmente quelli dell’arrivo di ieri a Villars sur Ollon. Sappiamo che il Giro di Svizzera 2023 è stato disegnato in modo che le tre tappe più impegnative siano quelle del trittico cominciato ieri e che culminerà domani. Sono giorni in cui il Tour de Suisse, come da tradizione, affronta tantissime salite. Il divertimento è assicurato, adesso allora è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella quarta tappa Monthey-Leukerbad e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 4^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della quarta tappa Monthey-Leukerbad di 152,5 km, che costituirà il secondo arrivo in salita consecutivo di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 12.40 evidentemente da Monthey, località del Canton Vallese che sarà il grande protagonista della frazione odierna. Tappa non così lunga e per di più anche abbastanza semplice nella sua prima parte, nell’altimetria ci sarà poco da segnalare per circa 80 km, cioè fino ai piedi della salita verso Crans Montana, scalata dal versante opposto a quello visto al Giro d’Italia il mese scorso, con la quale la tappa di oggi cambierà completamente volto.

Per raggiungere Crans Montana ci sarà dunque una salita lunga 13,7 km al 7% di pendenza media, quindi qui si comincerà a fare sul serio. La successiva discesa porterà al primo traguardo volante, poi ci saranno un facile GPM di terza categoria e il secondo sprint intermedio in rapida successione prima di affrontare la salita finale, che a dire il vero è difficile descrivere. Formalmente saranno 19 km al 4,6%, in realtà molto irregolari. Infatti avremo prima 7,8 km di salita vera all’8,6%, breve discesa per affrontare altri 3 km al 7,6%, un falsopiano e infine altri 4 km al 6% per giungere al GPM di Dorben, che sarà a 3,7 km dall’arrivo di Leukerbad. In conclusione, breve discesa e infine gli ultimi 1200 metri ancora in salita al 5%.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Mattias Skjelmose 7h36’31’’

2. Remco Evenepoel +0’17’’

3. Juan Ayuso +0’24’’

4. Magnus Sheffield +0’39’’

5. Pello Bilbao +0’49’’

6. Rigoberto Uran +0’56’’











