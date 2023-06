DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: la Bahrain si ritira! (oggi 17 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: I PRECEDENTI

Mentre aspettiamo la diretta del Giro di Svizzera 2023 per l’odierna settima tappa, con il pensiero che va sempre a Gino Mader e la notizia che oggi non prenderanno il via i corridori sia della sua Bahrain Victorious sia della Tudor, dobbiamo dire che è anomalo il fatto che al penultimo giorno ci sia una frazione facile, perché storicamente il sabato era riservato a una cronometro oppure a un tappone di alta montagna, come ad esempio l’anno scorso con la vittoria di Thibaut Pinot a Malbun e Sergio Higuita che strappò la maglia di leader in classifica a Jakob Fuglsang, anche se poi la crono della domenica incoronò vincitore Geraint Thomas.

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023, classifica: 6^ tappa annullata per la morte di Gino Mader! (oggi 16 giugno)

Nel 2021 al sabato ci fu la cronometro “di montagna” vinta da Rigoberto Uran ad Andermatt e anche nel 2019 ci fu una cronometro, vinta da Yves Lampaert a Goms (mentre nel 2020 il Giro di Svizzera saltò per il Covid). L’ultimo precedente di una tappa semplice al penultimo giorno del Tour de Suisse risale al 2018, quando al sabato Bellinzona ospitò una tappa per velocisti che fu vinta dal francese Arnaud Demare davanti a Fernando Gaviria, Alexander Kristoff e Peter Sagan, ordine d’arrivo regale per una frazione pianeggiante. Oggi invece che cosa potrà succedere? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023, classifica: Ayuso ha vinto la 5^ tappa! Skjelmose torna leader (15 giugno)

GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

TAPPA “SEMPLICE” MA CON 4 GPM DA AFFRONTARE!

Oggi sabato 17 giugno la diretta del Giro di Svizzera 2023 vivrà un giorno sulla carta tranquillo, con una frazione abbastanza semplice, anche se con quattro GPM comunque da affrontare: la settima tappa Tubach-Weinfelden di 183,5 km, infatti, sul sito del Tour de Suisse è presentata addirittura come frazione per velocisti. Di questo non siamo così sicuri, sia perché il percorso è comunque mosso, sia perché di velocisti in gruppo ce ne sono ben pochi, tuttavia resta il fatto che (salvo imprevisti) dovrebbe trattarsi di un giorno di sostanziale riposo per i big della classifica generale del Giro di Svizzera 2023, che attendono la cronometro conclusiva di domani per gli ultimi, decisivi verdetti.

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023 classifica: Felix Gall ha vinto la 4^ tappa, è maglia gialla! (oggi 14 giugno)

Arriviamo infatti dal trittico di alta montagna che nel Giro di Svizzera 2023 è stato curiosamente collocato dal martedì al giovedì, poi ieri la tragica morte di Gino Mader ha portato naturalmente alla cancellazione della frazione in programma. Oggi si ripartirà con grande tristezza nel cuore di tutti e con una frazione che sulla carta non dovrebbe riservare troppe emozioni, però è tutto da capire se ci saranno squadre in grado di tenere cucita la corsa per arrivare in volata: altrimenti, sarà giorno da fughe da lontano. Tutto questo premesso, adesso è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella settima tappa Tubach-Weinfelden e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 7^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della settima tappa Tubach-Weinfelden di 183,5 km, penultima fatica di questa edizione del Tour de Suisse, che porterà la corsa dal Cantone di San Gallo a quello di Turgovia. La partenza è in programma alle ore 12.21 evidentemente da Tubach. Il primo GPM di giornata sarà anche quello più impegnativo, perché l’unico di prima categoria oggi, posto al km 53,7 al termine di una salita di 8,1 km al 5,6% medio, ideale trampolino di lancio per le fughe da lontano, obiettivo che oggi sarà molto ambito da tutti o quasi.

Successivamente, ecco un GPM di seconda categoria al km 81,8 e uno di terza al km 106,7, l’altimetria tuttavia si farà man mano più semplice procedendo verso il traguardo, con l’eccezione dell’ultimo GPM di terza categoria, una salita di 3,4 km al 6,1% che potrebbe rimescolare le carte perché collocato al km 164,7, quindi a meno di 20 km dall’arrivo di Weinfelden. Attenzione anche ai traguardi volanti, in particolare il cosiddetto km d’oro che sarà ancora più vicino al traguardo, oggi comunque il dubbio dovrebbe essere “solo” tra una volata e una fuga da lontano di uomini ormai fuori classifica al Giro di Svizzera 2023 – salvo sorprese, naturalmente.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Mattias Skjelmose in 16h43’41”

2. Felix Gall a 8″

3. Juan Ayuso a 18″

4. Remco Evenepoel a 46″

5. Pello Bilbao a 57″











© RIPRODUZIONE RISERVATA