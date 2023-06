DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023, classifica video streaming tv: comincia la 5^ tappa! (oggi 15 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per la partenza della quinta tappa Fiesch-La Punt, la diretta del Giro di Svizzera 2023 oggi ci fa compagnia fin dal mattino perché sarà una frazione lunga e decisamente impegnativa, che si merita la definizione di “tappa regina” di questo Tour de Suisse. Anche un anno fa era stata impegnativa la quinta tappa del Giro di Svizzera, in quel caso di 193 km tra Ambrì e Novazzano, che fu vinta in 4h30’28” dal russo Aleksandr Vlasov della Bora-Hansgrohe in una volata ristretta davanti allo statunitense Neilson Powless, al danese Jakob Fuglsang e al britannico Geraint Thomas, mentre quinto fu il nostro Diego Ulissi, staccato di 5”.

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023 classifica: Felix Gall ha vinto la 4^ tappa, è maglia gialla! (oggi 14 giugno)

Vlasov si prese quel giorno anche il primo posto in classifica generale con 6” di vantaggio su Fuglsang e 7” su Thomas, ma fu una gioia di brevissima durata per il russo, che il giorno seguente fu costretto ad abbandonare il Giro di Svizzera in quanto risultò positivo al Covid, come molti altri corridori. Oggi però la selezione potrebbe essere ancora più netta, perché la Fiesch-La Punt si annuncia durissima: parola quindi alla strada per dare il via alla diretta della quinta tappa del Giro di Svizzera 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Mattias Skjelmose vince la 3 tappa, è maglia gialla! (13 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

FINISCE IL TRITTICO DELLA MONTAGNA!

Giorno di tappa regina oggi per la diretta del Giro di Svizzera 2023, quindi giovedì 15 giugno seguiremo con la massima attenzione la quinta tappa Fiesch-La Punt di 211 km, che completa il trittico di giorni in alta montagna aperto dalla vittoria del danese Mattias Skjelmose Jensen martedì a Villars sur Ollon e proseguito ieri, quando sull’arrivo di Leukerbad è stato l’austriaco Felix Gall a conquistare la vittoria – i due occupano le prime due posizioni, separati da 2″ in favore di Gall, con un nome di lusso quale Remco Evenepoel come terzo incomodo. Oggi il Tour de Suisse resta in montagna, ma la frazione odierna sarà ben diversa dalle due precedenti, entrambe con chilometraggio ridotto e piuttosto semplici, almeno fino ai piedi della salita conclusiva verso l’arrivo. Oggi invece cambierà molto, a cominciare dalla distanza da percorrere, che sarà di ben 211 km.

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2023: Girmay ha vinto la 2^ tappa! In classifica 1° Kueng (oggi 12 giugno)

Inoltre, ci saranno da affrontare tre salite molto lunghe e che porteranno la corsa ad altitudini considerevoli, in particolare il Passo della Furka e il Passo dell’Albula, anche se le prime due saranno a dire il vero piuttosto lontane dal traguardo e prima di affrontare l’Albula ci sarà un lungo tratto sostanzialmente pianeggiante. Resta insomma da capire quanto incideranno le prime due salite, invece sarà di sicuro fondamentale l’Albula, in salita ma anche in discesa verso l’arrivo di La Punt. In ogni caso, sarà una tappa fondamentale per la classifica generale del Giro di Svizzera 2023, anche perché poi resteranno due tappe mosse ma non così difficili prima della cronometro che domenica pronuncerà gli ultimi verdetti. Il divertimento è assicurato, adesso allora è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella quinta tappa Fiesch-La Punt e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 5^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della quinta tappa Fiesch-La Punt di 211 km, che per lunghezza e difficoltà complessiva può essere considerata la tappa regina di questa edizione del Tour de Suisse. La partenza è in programma alle ore 10.43 evidentemente da Fiesch, località del Canton Vallese, perché la tappa sarà appunto molto lunga e altrettanto impegnativa. La prima salita di giornata sarà il Passo della Furka, che a quota 2436 metri sarà la vetta più alta del Giro di Svizzera 2023: attenzione quindi anche all’altitudine, oltre ai 17,2 km di salita al 6,2% di pendenza media, anche se il GPM Hors Categorie sarà al km 38,7 della corsa, quindi davvero lontanissimo dal traguardo.

Lunga discesa, breve falsopiano e si tornerà a salire verso il Passo dell’Oberalp, che proporrà una ascesa di 10,7 km al 5,7% di pendenza media per raggiungere il GPM di prima categoria al km 71,4. Tappa fino a questo punto durissima, attenzione però perché, dopo la discesa, ci sarà un lunghissimo tratto interlocutorio prima di affrontare la terza e ultima salita di giornata, cioè il Passo dell’Albula, GPM Hors Categorie al km 201,2, al termine di una ascesa di 18 km al 6,5% di pendenza media che culmina a 2312 metri d’altitudine (quindi di nuovo attenzione anche a questo fattore) e avrà lungo la salita anche il secondo sprint intermedio. Resterà ancora la discesa di circa 10 km per raggiungere l’arrivo a La Punt, nel Canton Grigioni, dove terminerà questa lunga e difficile tappa del Giro di Svizzera 2023.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Felix Gall in 11h19’50”

2. Mattias Skjelmose a 2″

3. Remco Evenepoel a 16″

4. Pello Bilbao a 57″

5. Wilco Kelderman a 1’12”











© RIPRODUZIONE RISERVATA