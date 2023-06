DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: l’albo d’oro della corsa (18 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: L’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta del Giro di Svizzera 2023, che oggi si deciderà con l’ultima tappa a cronometro, ci sembra doveroso ricordare alcuni nomi nel prestigioso albo d’oro del Tour de Suisse, a cominciare dal nostro Pasquale Fornara, che ancora oggi spicca grazie a ben quattro edizioni vinte nel 1952, 1954, 1957 e 1958. L’Italia d’altronde ha vinto ben diciannove edizioni del Tour de Suisse, con Gino Bartali a quota due grazie ai trionfi del 1946 e 1947 e l’ultimo periodo di gloria negli anni Novanta, quando vinsero il Giro di Svizzera nel 1992 Giorgio Furlan, l’anno successivo Marco Saligari, nel 1998 Stefano Garzelli e nel 1999 Francesco Casagrande.

Due miti del ciclismo svizzero hanno vinto tre edizioni a testa: Ferdi Kübler nel 1942, 1948 e 1951, invece Hugo Koblet nel 1950, 1953 e 1955; molto più recenti le tre vittorie del portoghese Rui Costa nel 2012, 2013 e 2014, poi ricordiamo anche i due successi dello sloveno Simon Spilak nel 2015 e 2017. Le ultime edizioni del Giro di Svizzera (che non fu disputato nel 2020) sono invece andate a Richie Porte nel 2018, Egan Bernal nel 2019, Richard Carapaz nel 2021 e infine l’anno scorso a Geraint Thomas. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SVIZZERA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2023 sarà garantita ogni giorno sul canale Eurosport 2, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento al numero 212 della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2023 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

GIRO DI SVIZZERA 2023: ULTIMO ATTO!

Oggi la diretta del Giro di Svizzera 2023 si completerà con l’ottava tappa cronometro San Gallo-Abtwil di 25,7 km, ultimo atto di questa edizione del Tour de Suisse che quindi naturalmente incoronerà il suo vincitore nel pomeriggio di domenica 18 giugno. Evidentemente il Giro di Svizzera 2023 sarà purtroppo ricordato per sempre per la morte di Gino Mader a causa di una caduta nella discesa del Passo dell’Albula nel corso della quinta tappa, ma oggi c’è in palio il successo finale nella classifica generale del Giro di Svizzera 2023 e allora attendiamo gli ultimi e decisivi verdetti che saranno decisi dalla odierna prova contro il tempo.

Domenica scorsa il Giro di Svizzera 2023 era iniziato con un’altra cronometro che aveva visto ad Einsiedeln la vittoria di Stefan Kueng, oggi però più che la vittoria di tappa sarà in copertina la lotta per il successo finale della corsa, che storicamente era considerata la quarta più importante al mondo, dietro solo ai tre grandi Giri. Ieri abbiamo avuto la vittoria di Remco Evenepoel in una tappa che tuttavia è stata quasi “neutralizzata”, quindi sarà oggi il giorno che ci dirà tutta la verità. Tutto questo premesso, adesso è giunto proprio il momento di scoprire che cosa ci riserverà la diretta Giro di Svizzera 2023 nella ottava tappa cronometro San Gallo-Abtwil e tutte le info per seguirla al meglio.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2023: PERCORSO 8^ TAPPA

Parlando della diretta Giro di Svizzera 2023, eccoci ora a conoscere meglio il percorso della ottava tappa cronometro San Gallo-Abtwil di 25,7 km, una prova contro il tempo piuttosto lunga e che naturalmente sarà determinante per le sorti di questa edizione del Tour de Suisse, che porterà la corsa dal Cantone di San Gallo a quello di Argovia. La partenza è in programma da San Gallo alle ore 13.45 per il primo corridore in gara, che evidentemente sarà l’ultimo della classifica generale, mentre l’ultimo arrivo ad Abtwil dovrebbe avere luogo alle ore 17.00 circa.

Quanto alle caratteristiche tecniche di questa decisiva cronometro del Giro di Svizzera 2023, dobbiamo sottolineare che non ci saranno vere e proprie salite, ma ci sarà anche poca pianura, infatti gran parte del percorso sarà vallonata, con una lieve salita soprattutto verso il secondo riferimento cronometrico intermedio al km 20,2 (il primo sarà invece al km 10,7), mentre gli ultimissimi chilometri verso l’arrivo di Abtwil saranno in gran parte in discesa.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2023

1. Mattias Skjelmose

2. Felix Gall a 8″

3. Juan Ayuso a 18″

4. Remco Evenepoel a 46″

5. Wilco Kelderman a 1'16"











