DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming tv, ecco la maglia nera (2^ tappa oggi 10 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: LA MAGLIA NERA

Mentre aspettiamo che la seconda tappa del Giro di Svizzera 2024 prenda il via, nel raccontare la diretta di questa corsa dobbiamo anche dire che la maglia nera è sulle spalle di Yves Lampaert: si tratta della divisa che, contrariamente a quanto accade al Giro d’Italia (lì è il simbolo ideale dell’ultimo in classifica), viene indossata dal migliore a punti. Nel corso della prima tappa questo ha chiaramente coinciso con l’arrivo, dunque Lampaert che ha vinto la cronometro indossa la maglia nera; solo idealmente però, perché dovendo vestire la gialla di leader della classifica generale lascerà questo compito allo svizzero Stefan Bissegger.

L’anno scorso era stato Stefan Kung a vestire per la prima volta la maglia nera, anche in quel caso a titolo ufficiale visto che al via della seconda tappa ce l’aveva Remco Evenepoel (il belga era anche maglia bianca); poi ai punti si era imposto Wout Van Aert, il belga della fenomenale Jumbo-Visma che ha chiuso uno stellare 2023 vincendo ogni singolo grande giro disputato. Adesso staremo a vedere; quasi sicuramente la maglia nera cambierà padrone nel corso della seconda tappa del Giro di Svizzera 2024, e dunque sarà molto interessante scoprire chi riuscirà a prendersela per poi magari, come Van Aert un anno fa, difenderla sino all’arrivo dell’ottava e ultima tappa. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL GIRO DI SVIZZERA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ricordiamo che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 sarà disponibile su Eurosport, con i due canali che trovate ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare: l’appuntamento con la seconda tappa sarà per gli abbonati, in alternativa potrete avvalervi dei servizi di diretta streaming video che sono garantiti dall’applicazione Sky Go, da Discovery Plus e naturalmente di DAZN, del quale pacchetto fa parte Eurosport.

OGGI LA SECONDA TAPPA

La seconda tappa del Giro di Svizzera 2024 ci fa compagnia lunedì 10 giugno: la Vaduz-Regensdorf è quella con cui possiamo dire si inizi a fare sul serio, perché come noto ieri abbiamo avuto una breve cronometro introduttiva nel territorio del Liechtenstein, e dalla capitale di questo piccolo Paese si partirà anche oggi. A proposito di quello che è accaduto domenica pomeriggio, la corsa contro il tempo che ha aperto la diretta del Giro di Svizzera 2024 è stata vinta da Yves Lampaert, il belga dunque è anche il primo leader della classifica.

Alberto Bettiol, settimo a 9 secondi, è stato il migliore degli italiani mentre tra i big, ovvero gli uomini che possono puntare alla vittoria della classifica generale, è stato Joao Almeida a mettersi davanti a tutti con 4 secondi di ritardo da Lampaert, dunque si tratta di un margine che, per quanto attualmente esiguo, il portoghese potrà provare a gestire e aumentare nei prossimi giorni. Magari già oggi, visto che la diretta del Giro di Svizzera 2024 per la seconda tappa prevede un percorso buono per chiusura in volata ma con altitudini che potrebbero creare qualche sorpresa.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: IL PERCORSO DELLA SECONDA TAPPA

La diretta del Giro di Svizzera 2024 ci accompagna oggi nella tappa più lunga della corsa: la Vaduz-Regensdorf copre 177 chilometri e dovrebbe essere terreno per velocisti, tuttavia bisognerà fare attenzione perché sulla strada ci sono 2400 metri di altitudine. Si comincia con un percorso pianeggiante, ma arriva presto il Kerenzerberg: la prima ascesa dopo 40 chilometri è lunga poco meno di 6 Km con pendenze al 4,6% e potrà essere un primo banco di prova. Altri 30 chilometri, ed ecco un’altra ascesa al Ricken, di fatto la stessa lunghezze della salita di prima ma con pendenze leggermente più aspre.

Dove tuttavia potrebbe esserci la vera selezione è nel finale: intanto a circa 37 Km dal traguardo è posto uno sprint, poi due traguardi intermedi in rapida sequenza fino ad arrivare al Regensberg, l’ultima salita con pendenze al 5,7% per 3,5 chilometri, la strada sale abbastanza improvvisamente. Quindi è qui che qualche scalatore potrebbe realmente provare l’azione solitaria per evitare la volata; ovviamente lo scopriremo tra poco quando si comincerà a gareggiare nella diretta del Giro di Svizzera 2024, vedremo anche come cambierà la classifica rispetto alla cronometro di ieri.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Yves Lampaert (BEL) 5’05’’58

2. Stefan Bissegger (SUI) +0’03’’

3. Ethan Hayter (GBR) +0’04’’

4. Joao Almeida (POR) +0’07’’

5. Finn Fisher-Black (AUS) +0’07’’

6. Samuel Watson (GBR) +0’09’’

7. Alberto Bettiol (ITA) +0’09’’

8. Stefan Kung (SUI) +0’11’’

9. Mauro Schmid (SUI) +0’11’’

10. Soren Kragh Andersen (DEN) +0’11’’

