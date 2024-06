Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Streaming video tv 1^ tappa, cronometro a Vaduz (oggi 9 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: SI PARTE CON UNA BREVE CRONOMETRO

Domenica ricchissima di ciclismo oggi, 9 giugno, perché la diretta del Giro di Svizzera 2024 inizierà il proprio cammino con la prima tappa che sarà una brevissima cronometro Vaduz-Vaduz di 4,77 km, per la precisione. Siamo quindi nella capitale del Liechtenstein, da dove muove i primi passi questa nuova edizione del Tour de Suisse con una prova contro il tempo decisamente breve, che potrebbe quindi decidersi addirittura sul filo dei centesimi per decretare il nome del vincitore di tappa, che sarà evidentemente anche il primo leader nella classifica del Giro di Svizzera 2024, con il danese Mattias Skjelmose che è il detentore, anche se l’edizione 2023 purtroppo è passata alla storia soprattutto per l’incidente mortale di Gino Mader.

Quanto al percorso di questa prima tappa, la cronometro Vaduz-Vaduz sarà completamente pianeggiante e quindi oggi la diretta del Giro di Svizzera 2024 esalterà evidentemente i corridori più potenti, capaci di esprimere il massimo della velocità su una distanza davvero breve per il ciclismo su strada. Sulla totalità della corsa saranno distacchi che non lasceranno il segno, ma naturalmente c’è in palio una vittoria comunque di prestigio per chi sa andare forte in prove contro il tempo di questo genere. Uno sguardo allora pure agli orari della diretta del Giro di Svizzera 2024 oggi: per il primo atleta al via la partenza è prevista alle ore 14.08, mentre l’arrivo dell’ultimo concorrente dovrebbe essere per le 17.00 a Vaduz.

GIRO DI SVIZZERA 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

All’inizio di una nuova edizione, possiamo ricordare che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 sarà garantita ogni giorno sui canali di Eurosport, che fa parte per gli abbonati della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti di questa prima tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2024 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: CHI SARANNO I PROTAGONISTI?

Spiegato che cosa ci attenderà oggi, possiamo adesso presentare i protagonisti più attesi della diretta del Giro di Svizzera 2024. Potremmo mettere in copertina Egan Bernal, che in carriera ha pure vinto il Tour de Suisse nel 2019 e adesso cerca sulle strade della Svizzera un altro passo in avanti verso il completo recupero dopo il grave incidente del quale fu vittima ormai oltre due anni fa. Ci sarà poi il detentore Mattias Skjelmose e attenzione anche allo scalatore austriaco Felix Gall, l’anno scorso vincitore di una tappa e nella top 10 della classifica generale sia al Giro di Svizzera sia al Tour de France.

Un altro vincitore di edizioni passate è Richard Carapaz, che si impose nel 2021 e adesso vorrà di nuovo essere fra i mattatori della diretta del Giro di Svizzera 2024, mentre la UAE Team Emirates punterà su Joao Almeida ma anche sul giovane Isaac Del Toro. Tra gli italiani ci saranno soprattutto cacciatori di tappe, fra i quali potremmo citare Alberto Bettiol come nome di spicco, ma ci saranno ai nastri di partenza anche sprinter di gran nome come Pascal Ackermann e Mark Cavendish, che ovviamente dovranno mettersi in luce nelle frazioni più facili di questa edizione del Tour de Suisse, cioè quelle che dovrebbero risolversi in volata.

