Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa al San Gottardo! (oggi 12 giugno)

La giornata ciclistica in diretta di mercoledì 12 giugno al Giro di Svizzera 2024 è quella che può far saltare il banco: si corre infatti, a partire dalle ore 12:37, la Ruschlikon-San Gottardo con la quale viaggiamo verso Sud avvicinando l’Italia, è una tappa di montagna anche lunga (171 chilometri) che sarà determinante per gli interessi di classifica, sarà qui soprattutto che i big dovranno rivelare le loro carte provando a prendersi vantaggio che possa servire nella corsa alla maglia gialla, in una giornata che segue invece quella relativamente tranquilla di ieri.

Nella 3^ tappa con arrivo proprio a Ruschlikon, dopo una fuga a cinque e un tentativo solitario di Johan Jacobs, la volata ha premiato Thibaut Nys che ha beffato Stephen Williams ma, per il gioco degli abbuoni, Alberto Bettiol giunto in terza posizione ha conquistato la maglia gialla e dunque da oggi è il primo in classifica al Giro di Svizzera 2024, da vedere poi se l’italiano riuscirà a resistere perché naturalmente, come già detto, il grande finale del giorno potrebbe portare i big a rivelare finalmente le loro carte, come non sono ancora riusciti a fare nelle giornate precedenti.

Ricordiamo per l’ennesima volta che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 è affidata ai due canali di Eurosport, dunque anche per seguire la quarta tappa dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare e riferirvi ai numeri 210 e 211 del decoder. In alternativa c’è sempre l’opzione della diretta streaming video: la garantisce innanzitutto DAZN del cui pacchetto fa parte Eurosport, poi la piattaforma Discovery Plus tenendo a mente che anche in questi due casi avrete bisogno di aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

La diretta del Giro di Svizzera 2024 per oggi presenta un percorso assolutamente interessante: per 135 chilometri la quarta tappa è pianeggiante e potrebbe dare spazio ad ampie fughe anche con distacchi importanti, in attesa che il gruppo si ricompatti e nel finale si scatenino i fuochi d’artificio. Diciamo allora che al chilometro 135 avremo uno sprint che segnerà di fatto la fine della tranquillità per tutti i corridori: da quel momento la strada comincia a salire, e lo farà costantemente per tutti i 35 chilometri restanti.

Toccheremo un GPM di seconda categoria allo Schollenen, 4,5 chilometri già con pendenza dura al 7,6%, ma il grand finale arriverà dopo perché il traguardo è passo sul celebre passo del San Gottardo, la cui ascesa sarà di 8 chilometri al 6,7% ma con la strada che in realtà, come già detto, non si è mai davvero “spianata” se non per tre chilometri scarsi. Dunque, attendiamoci grandi emozioni nella diretta del Giro di Svizzera 2024 di oggi, la quarta tappa potrebbe realmente essere quella buona per definire anche la classifica finale della corsa, o comunque cominciare a farlo.

1. Alberto Bettiol (ITA) 7h39’20’’

2. Ethan Hayter (GBR) +0’06’’

3. Wilco Kelderman (NED) +0’06’’

4. Stephen Williams (GBR) +0’06’’

5. Joao Almeida (POR) +0’09’’

6. Finn Fisher-Black (NZL) +0’09’’

7. Mattias Skjelmose (DEN) +0’09’’

