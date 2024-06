DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming tv: comincia la terza tappa! (oggi 11 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: TERZA TAPPA AL VIA!

Siamo arrivati alla diretta del Giro di Svizzera 2024 per quanto riguarda la terza tappa: ricordiamo allora che lo scorso anno, il 13 giugno, si era disputata la Tafers-Villars sur Ollon, dal canton Friburgo al canton Vaud, 144 chilometri di percorso con tante emozioni. Stefan Kung era la maglia gialla, primo in classifica dopo la cronometro iniziale; quel giorno però era stato il momento di Mattias Skjelmose, il danese della Trek che avrebbe poi vinto il Giro di Svizzera e che era riuscito a imporsi in solitaria, con 3 secondi di vantaggio su Felix Gall e 12 su Juan Ayuso.

Skjelmose si era preso la maglia gialla: sempre secondo Remco Evenepoel a 17 secondi, poi Ayuso a 24. Curiosamente, il giorno seguente la tappa l’avrebbe vinta Gall (con una grande azione e oltre un minuto di margine) su Evenepoel e Skjelmose, l’austriaco avrebbe ottenuto il primo posto in classifica ma solo per un giorno, come ricordiamo; adesso non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà in strada con la terza tappa, possiamo lasciare la parola ai tanti protagonisti potenziali di questo martedì 11 giugno perché la diretta del Giro di Svizzera 2024 sta finalmente per farci compagnia ancora una volta! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL GIRO DI SVIZZERA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per seguire la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 dovrete essere abbonati alla televisione satellitare: a trasmettere anche la 3^ tappa sarà infatti Eurosport, che ha due canali presenti ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore potrete comunque assistere alle emozioni del giorno tramite il servizio di diretta streaming video, che viene garantito – sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento – dalle piattaforme DAZN (del cui pacchetto fa parte Eurosport) e Discovery Plus.

GIRO DI SVIZZERA 2024: TAPPA PER VELOCISTI!

La terza tappa del Giro di Svizzera 2024 ci farà compagnia martedì 11 giugno, con partenza prevista alle ore 13:14. È la Steinmaur-Ruschlikon, un percorso di 162 chilometri pianeggiante, come viene presentato sul sito ufficiale del Tour de Suisse: sulla carta dunque una giornata di riposo per i big e terreno buono per ampie fughe e finale in volata, anche se bisognerà stare attenti al finale che presenta alcune asperità, certamente non impossibili ma che potrebbero creare selezione. Dopo il prologo con la breve cronometro, abbiamo avuto la seconda tappa ieri: l’ha vinta in volata Bryan Coquard.

Per lui un bel finale con il quale ha beffato Michael Matthews, in una giornata nella quale Alberto Bettiol ha mostrato le due doti da combattente partendo negli ultimi chilometri per andare a caccia di una vittoria solitaria che gli è sfuggita. In classifica, Yves Lampaert ha conservato la maglia gialla di leader ma già oggi le cose potrebbero cambiare grazie agli abbuoni, il belga spera di conservare la sua prima posizione almeno per un’altra giornata. Oggi per la diretta del Giro di Svizzera 2024 saremo nel Canton Zurigo, parte tedesca della Confederazione, vedremo come andranno le cose.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta del Giro di Svizzera 2024 presenta dunque una terza tappa che fino ai 122 chilometri è pianeggiante: qualche lieve saliscendi ma nulla di realmente clamoroso, ad un certo punto però le cose potrebbero cambiare perché si arriva a un traguardo volante dopo il quale si sale a Oberwil-Lieli, una salita da 3 chilometri con pendenza al 6,5%. Avremo qui una possibile selezione, magari con gli uomini in fuga a muoversi ancor più e il gruppo che cercherà di rientrare.

Altre due salite ci faranno compagnia a seguire: l’Aegust am Albis, 2,6 Km al 6,9%, e lo strappo dell’Abispass che dura meno due chilometri ma sfiora allo stesso modo il 7%. Poi, giù per una rapida discesa prima che gli ultimi 4 chilometri presentino un altro paio di ascese: sarà quindi un finale intenso tutto sommato, resta appunto da capire se nella diretta del Giro di Svizzera 2024 il gruppo arriverà compatto o se invece dovremo aspettarci una volata in solitaria o tra pochi uomini, e soprattutto chi indosserà la maglia gialla come primo in classifica.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Yves Lampaert (BEL) 4h11’44”

2. Joao Almeida (POR) +0’07’’

3. Finn Fisher-Black (AUS) +0’07’’

4. Michael Matthews (AUS) +0’07’’

5. Samuel Watson (GBR) +0’09’’

6. Alberto Bettiol (ITA) +0’09’’

7. Stefan Kung (SUI) +0’11’’

8. Mauro Schmid (SUI) +0’11’’

9. Soren Kragh Andersen (DEN) +0’11’’

10. Wilco Kelderman (OLA) +0'11''











