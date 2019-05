Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 18^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 è in diretta anche oggi, giovedì 30 maggio, proponendoci la diciottesima tappa Valdaora Santa Maria di Sala di 222 km. Oggi l’edizione numero 102 del Giro d’Italia torna a proporci una giornata tranquilla, l’unica tappa fra le ultime dieci dedicata ai velocisti, sempre ammesso che gli ultimi sprinter ancora coraggiosamente in corsa, come il francese Arnaud Demare e il tedesco Pascal Ackermann, abbiano le energie per tenere sotto controllo la corsa stoppando le fughe da lontano che sicuramente ci saranno e portare così questa tappa ad un epilogo in volata, certamente l’ultimo visto che nei prossimi giorni ci attendono ancora altri due arrivi in salita più la cronometro di Verona. Per i big una giornata di sostanziale riposo, anche se comunque ci sarà da pedalare per ben 222 km sulle strade fra il Trentino Alto Adige e il Veneto. La partenza da Valdaora sarà in provincia di Bolzano, poi si pedalerà a lungo nelle province di Belluno e Treviso sino all’arrivo di Santa Maria di Sala, praticamente sul mare in provincia di Venezia, con un brevissimo passaggio anche in provincia di Padova. L’arrivo di oggi omaggia Toni Bevilacqua, campione degli anni Cinquanta: forte soprattutto su pista e in volata, anche lui avrebbe gradito una tappa finalmente non molto difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (18^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciottesima tappa Valdaora Santa Maria di Sala comincerà già dalle ore 11.15 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diciottesima tappa fin dalle ore 13.00, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: OGGI PERCORSO 18^ TAPPA VALDAORA SANTA MARIA DI SALA

Per presentare la diretta Giro d’Italia della diciottesima tappa di oggi, andiamo ad approfondire l’analisi del percorso della Valdaora Santa Maria di Sala, che finora abbiamo descritto solo per sommi capi. La partenza avrà luogo alle ore 12.10 da Valdaora: siamo in Alto Adige e i primi chilometri saranno in salita, anche se abbastanza dolce. Potrebbe essere l’inizio di un altro tappone epico invece, una volta superata Cimabanche, sarà praticamente tutta discesa per passare da oltre 1000 metri di quota al mare o quasi. Si passerà anche da Cortina d’Ampezzo, occasione per ricordare la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, da segnalare solo dopo un centinaio di chilometri la breve salita di Pieve di Alpago, Gpm di quarta categoria posto al km 118,1, dopo il quale si ricomincerà a scendere verso la pianura. Il primo traguardo volante sarà a Conegliano al km 159,5, il secondo sprint intermedio invece sarà collocato a Scorzé al km 205,1, quando ormai si starà preparando la volata, a patto che le squadre degli sprinter siano state capaci di tenere unita la corsa, fatto mai scontato alla tappa numero 18. Comunque sia, l’arrivo di Santa Maria di Sala sarà perfetto per i velocisti: l’ultima parte della tappa sarà completamente pianeggiante, su strade larghe e con poche curve – l’ultima sarà a 2000 metri dal traguardo, dopo di che spazio alla volata, che sia di un gruppetto di fuggitivi oppure del gruppo compatto.



