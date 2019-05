Classifica Giro d’Italia 2019/ Carapaz maglia rosa, oggi si decide la ciclamino?

La classifica del Giro d’Italia 2019 sorride sempre di più a Richard Carapaz: la maglia rosa infatti ieri ha guadagnato altri 7″ su Vincenzo Nibali e Primoz Roglic, che non sono praticamente nulla su un Giro d’Italia ma indicano un altro giorno che è risultato essere positivo per Carapaz ai danni dei suoi più immediati inseguitori, che non sembrano in grado di reggere il ritmo della Movistar, ieri verso Anterselva protagonista assoluta anche con Mikel Landa. La classifica generale del Giro d’Italia 2019 vede adesso Nibali staccato di 1’54” dal leader che ieri ha festeggiato alla grande il suo compleanno, mentre il ritardo di Roglic è di 2’16” e restano immutati i 22 secondi tra il siciliano e lo sloveno. Si avvicina Landa, a 3’03” da Carapaz, ma il ruolo dello spagnolo sarà naturalmente molto particolare, dal momento che è compagno di squadra della maglia rosa. La classifica Giro d’Italia ieri ha registrato poi altri movimenti per quanto riguarda i piazzamenti fra i primi dieci: Miguel Angel Lopez ha scavalcato Rafal Majka al sesto posto mentre Davide Formolo grazie al terzo posto di giornata è rientrato nella top 10 già raggiunta negli scorsi due anni. Sicuramente è il veronese della Bora-Hansgrohe il secondo migliore italiano in questo Giro.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, anche al termine della frazione di ieri naturalmente la classifica Gpm vede sempre saldamente al comando Giulio Ciccone, che è in maglia azzurra con un margine di vantaggio gigantesco su Richard Carapaz. Potremmo dire che la notizia ieri sia stata che l’abruzzese della Trek Segafredo non è andato in fuga, ma l’apposita classifica degli scalatori è ormai praticamente sua e nei prossimi giorni proverà a togliersi qualche altra soddisfazione. Quanto alla classifica dei giovani, sempre più saldo in maglia bianca è il colombiano Miguel Angel Lopez che adesso ha più di due minuti di vantaggio sul russo Pavel Sivakov: i giochi sono fatti? Anche ieri invece nulla è cambiato nella classifica a punti, con Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti a Pascal Ackermann: oggi però è l’unico giorno dedicato ai velocisti nelle ultime dieci tappe, dunque ecco che nelle prossime ore potrebbe essere al centro dell’attenzione proprio la sfida tra lo sprinter francese e quello tedesco, che si annuncia come principale tema d’interesse dell’arrivo a Santa Maria di Sala.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 17^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 74h48’18”

2. Vincenzo Nibali a 1’54”

3. Primoz Roglic a 2’16”

4. Mikel Landa a 3’03”

5. Bauke Mollema a 5’07”

6. Miguel Angel Lopez a 6’17”

7. Rafal Majka a 6’48”

8. Simon Yates a 7’13”

9. Pavel Sikalov a 8’21”

10. Davide Formolo a 8’59”



