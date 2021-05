Diretta Giro d’Italia 2021/ Classifica, streaming video Rai 2: 10^ tappa a Foligno

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: IL GIORNO DEGLI SPRINTER

Il Giro d’Italia 2021 oggi, lunedì 17 maggio, non riposa: già questa è una notizia, perché di solito il lunedì della seconda settimana è il tradizionale primo giorno di riposo, invece in programma ci sarà la decima tappa L’Aquila-Foligno di 139 km prima di riposare domani. Si allunga dunque a ben dieci giorni la prima parte del Giro d’Italia 2021, anche se va detto che la frazione di oggi è decisamente breve e nemmeno troppo impegnativa, per cui dopo le fatiche dei giorni scorsi potremmo tornare ad assistere a una volata di gruppo sul traguardo di Foligno, con l’Umbria che accoglie dunque la carovana dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia.

Gli sprinter torneranno dunque al centro dell’attenzione dopo le tre occasioni che avevano avuto settimana scorsa, a partire da Novara e successivamente anche a Cattolica ed infine a Termoli venerdì, con due vittorie di Caleb Ewan che però nel frattempo si è ritirato. Qualche insidia oggi ci sarà, la diretta Giro d’Italia 2021 infatti oggi ci proporrà un percorso mosso come d’altronde è normale che sia pedalando fra l’Abruzzo e l’Umbria, tuttavia sulla carta le difficoltà non dovrebbero essere sufficienti per mettere fuori gioco i velocisti, le cui squadre dovranno semmai controllare le fughe da lontano, perché il chilometraggio decisamente breve imporrà a chi vuole lo sprint di non lasciare troppo margine ai fuggitivi.

Per i big del Giro d’Italia 2021 invece l’unica preoccupazione dovrebbe essere quella di giungere senza intoppi al traguardo, una sorta di “pre-riposo” che non guasta, tra l’arrivo di ieri a Campo Felice e la ripartenza di mercoledì che è attesissima, perché ci offrirà gli sterrati di Montalcino.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della decima tappa L’Aquila-Foligno sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 10^ TAPPA

Anche oggi naturalmente andiamo ad approfondire l’analisi della diretta Giro d’Italia 2021 scoprendo in maggiore dettaglio il percorso della decima tappa L’Aquila-Foligno di 139 km, che porterà la carovana dell’edizione numero 104 della Corsa Rosa dall’Abruzzo all’Umbria passando anche attraverso il Lazio, dal momento che si toccheranno le province de L’Aquila e poi Rieti, Terni e Perugia.

La partenza avrà luogo da L’Aquila alle ore 13.55, segnale di un percorso breve e non particolarmente impegnativo. In effetti, anche se vi saranno diversi saliscendi in particolare nella prima parte, questa decima tappa sarà caratterizzata da un solo Gran Premio della Montagna, per di più di quarta categoria, cioè il Valico della Somma al km 100,3.

In precedenza la corsa toccherà Santa Rufina, dove al km 46,9 sarà posto il primo traguardo volante di giornata. Dopo il Valico della Somma, il finale sarà quasi completamente pianeggiante, il che davvero lascia pensare che oggi possa essere un affare per i velocisti. Annotiamo il secondo traguardo volante a Campello sul Clitunno al km 121,2, poi non ci resta che da presentare il finale verso l’arrivo di Foligno, un tratto nel quale le principali difficoltà potrebbero essere gli attraversamenti cittadini, con rotatorie e spartitraffico. Negli ultimi 2 km avremo una curva a destra e due a sinistra, ma tutto entro i 1300 metri dall’arrivo, che saranno un rettilineo interrotto solo da una lieve semicurva ai -500 metri dal traguardo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021: BERNAL NUOVA MAGLIA ROSA

La classifica del Giro d’Italia 2021, alla vigilia della 10^ tappa, in programma oggi da L’Aquila a Foligno, vede in vetta un nuovo leader, ovvero Egan Bernal. Il colombiano della Ineos ieri, sotto la pioggia a Campo Felice, con una prestazione eccezionale ha fatto suo doppio trionfo, con la vittoria di tappa e la maglia rosa, che ora conserva con il crono complessivo di 35h19:22. Alle spalle di Bernal i distacchi pure rimangono minimi: sono appena 15 i secondi da recuperare da Remco Evenepoel, pure ieri visto non brillantissimo nelle salite finali, e 21 da Aleksandr Vlasov, salto ieri sul terzo gradino del podio. Nella Top ten della classifica generale del Giro d’Italia 2021, dopo la nona tappa troviamo poi l’azzurro Ciccone e l’ex leader Valter, con di fila Carthy, Caruso, Martin, Yates e Formolo (con l’italiano della UAE Team Emirates decimo a un minuto e un secondo di ritardo.

Considerando le altre graduatorie del Giro d’Italia 2021 in vista della 10^ tappa, ecco che in ciclamino abbiamo ancora Tim Merlier (Ewan si è ritirato), mentre nuova maglia azzurra per gli scalatori è il francese Geoffrey Bouchard, che la strappa a Gino Mader. Tra i giovani la maglia bianca al Giro d’Italia è di Egan Bernal, ma il colombiano vestendo già quella rosa, la lascerà oggi a Evenepoel.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2021

1. Egan Bernal (Col) in 35h19’22”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 15″

3. Aleksandr Vlasov (Rus) a 21″

4. Giulio Ciccone (Ita) a 36″

5. Attila Valter (Ung) a 43″

6. Hugh Carthy (Gbr) a 44″

7. Damiano Caruso (Ita) a 45″

8. Daniel Martin (Irl) a 51″

9. Simon Yates (Gbr) a 55″

10. Davide Formolo (Ita) a 1’01”



