Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 2: volata a Novara? (2^ tappa)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: TAPPA PER VELOCISTI

Il Giro d’Italia 2021, cominciato ieri con la cronometro di Torino, oggi propone naturalmente la sua seconda tappa, che sarà la Stupinigi-Novara di 179 km, sulla carta perfetta per i velocisti, che dovrebbero dunque contendersi allo sprint la vittoria di giornata. Il Piemonte organizza la Grande Partenza del Giro d’Italia 2021 e di conseguenza anche questa frazione sarà interamente piemontese, dalla partenza di Stupinigi – celebre Palazzina di Caccia di epoca sabauda, nel Comune di Nichelino – sino all’arrivo di Novara, che come abbiamo già accennato dovrebbe essere perfetto per gli sprinter che partecipano all’edizione numero 104 della Corsa Rosa.

Protagonisti della diretta Giro d’Italia 2021 in questa seconda tappa dovrebbero dunque essere gli italiani Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, nostri uomini di punta per le volate di gruppo, l’australiano Caleb Ewan, il colombiano Fernando Gaviria e l’olandese Dylan Groenewegen, al rientro dopo nove mesi di squalifica per l’incidente causato al Giro di Polonia 2020 che ha messo a rischio la vita del collega Fabio Jakobsen, senza dimenticare chi come Peter Sagan non è velocista puro ma di certo ci sa fare anche allo sprint. Assente invece quest’anno il francese Arnaud Demare, che l’anno scorso era stato il mattatore delle volate al Giro d’Italia con quattro vittorie e la maglia ciclamino finale. Ci prepariamo dunque allo spettacolo dei velocisti, ma naturalmente saranno in tanti a cercare la fuga per provare a scrivere un finale diverso…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della seconda tappa Stupinigi-Novara sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 2^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 oggi dovrebbe essere affare per velocisti: andiamo a scoprire il perché esaminando nel dettaglio il percorso della seconda tappa Stupinigi-Novara di 179 km, che toccherà molte province del Piemonte, cioè Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli ed infine naturalmente Novara, sede dell’arrivo. La partenza avrà luogo da Stupinigi alle ore 12.55 e la prima parte del percorso sarà quasi completamente pianeggiante, poi avremo qualche saliscendi nella zona di Montechiaro d’Asti, dove al km 95,2 sarà collocato un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, di per sé poco significativo ma che farà gola a tanti, perché assegnerà la prima maglia azzurra del Giro d’Italia 2021.

Il finale della tappa tornerà ad essere molto semplice e sarà ravvivato dai due traguardi volanti che saranno collocati in rapida successione a Tricerro al km 139,6 e poi a Vercelli al km 152,8, i quali potrebbero già essere occasione per fare le “prove generali” della volata che quasi sicuramente avrà luogo all’arrivo di Novara, anche perché le caratteristiche del finale di tappa saranno perfette per uno sprint di gruppo a ranghi compatti. Ultima curva a 1500 metri dal traguardo, ultimo chilometro interamente se strada ampia, pur con un breve restringimento per una rotatoria ai -700 metri.

