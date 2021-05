Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 2, 5^ tappa: volata a Cattolica

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: TAPPA PIANEGGIANTE!

Giornata di relativo riposo oggi (sulla carta) al Giro d’Italia 2021, che propone la sua quinta tappa Modena-Cattolica di 177 km, completamente pianeggiante e di conseguenza perfetta per i velocisti, che oggi torneranno protagonisti dopo l’arrivo in salita di ieri a Sestola che ha cominciato a mescolare le carte in ottica classifica. Oggi invece, mercoledì 12 maggio, la diretta Giro d’Italia 2021 dovrebbe – salvo imprevisti comunque sempre possibili quando si corre in bicicletta – riportare sulla ribalta i velocisti dopo la seconda tappa disputata domenica a Novara.

Come da tradizione alla Corsa Rosa, anche nell’edizione numero 104 del Giro d’Italia non saranno moltissime le giornate dedicate agli sprinter, ma oggi il percorso sarà completamente pianeggiante, una lunga pedalata nella Pianura Padana dell’Emilia Romagna verso il mare di Cattolica, dove dunque dovremmo vedere in azione le ruote più veloci del gruppo, compresi i nostri Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, che saranno naturalmente le carte migliori in ottica azzurra in caso di arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti. Una eventualità che oggi sarà quasi impossibile da evitare anche per i coraggiosi fuggitivi da lontano (che siamo sicuri ci saranno comunque anche oggi), perché oggi è davvero giorno da velocisti…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quinta tappa Modena-Cattolica sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021 SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 5^ TAPPA

Siamo onesti: oggi sarà difficile accendere la fantasia descrivendo quello che ci attenderà nella diretta Giro d’Italia 2021, perché il percorso della quinta tappa Modena-Cattolica di 177 km sarà completamente pianeggiante, come di rado capita alla Corsa Rosa anche nelle frazioni riservate ai velocisti. Oggi si attraverseranno molte province dell’Emilia Romagna, cioè Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena ed infine Rimini. La partenza avrà luogo da Modena alle ore 13.20, in considerazione del fatto che il percorso sarà piuttosto breve e completamente pianeggiante. I punti significativi collocati lungo il tracciato di questa quinta tappa del Giro d’Italia 2021 saranno quindi i due traguardi volanti di Imola al km 70 e poi di Savignano sul Rubicone, collocato invece al km 136,4. Saremo a quel punto già nel cuore della Romagna e attraversando Rimini, Riccione e Misano Adriatico arriveremo infine alla quasi certa volata presso l’arrivo a Cattolica. Nell’abitato della località di turismo balneare, attenzione a diverse rotatorie più quattro curve, l’ultima delle quali sarà a 900 metri dal traguardo e da una volata che esalterà la potenza e la velocità.



