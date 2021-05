Diretta Giro d’Italia 2021/ Streaming video Rai 3^ tappa: sorprese a Canale?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: FINALE CON SALISCENDI

Terzo giorno del Giro d’Italia 2021 e nuovo genere di emozioni, perché la terza tappa Biella-Canale di 190 km strizza l’occhio agli attaccanti, con un finale caratterizzato da saliscendi che di certo scateneranno la bagarre. Dopo la cronometro di Torino sabato e una tappa pianeggiante verso Novara ieri, il terzo giorno della Grande Partenza del Giro d’Italia 2021 sulle strade del Piemonte ci proporrà un menù ancora differente, come detto sulla carta adatto a uomini da classiche. Il riferimento potrebbe essere innanzitutto per Peter Sagan, che partecipa al Giro d’Italia per il secondo anno consecutivo e l’anno scorso aveva vinto una tappa con un’azione capolavoro a Tortoreto.

Tra i corridori che hanno caratteristiche di questo genere potremmo citare anche lo sloveno Matej Mohoric e un tris di italiani come Diego Ulissi – splendido vincitore di ben due tappe al Giro 2020 -, Giovanni Visconti e Gianni Moscon, rilanciato ad alti livelli dalle due tappe vinte al recente Tour of The Alps. Potrebbe essere giorno perfetto sia per le fughe da lontano sia per attacchi nel finale: la diretta del Giro d’Italia 2021 promette dunque di tenerci incollati al televisore anche oggi e chissà se anche qualche big di classifica tenterà di muoversi…

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2021 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della terza tappa Biella-Canale sarà garantita integralmente (come sarà ogni giorno), inizialmente su Rai Sport + HD e in seguito su Rai Due dalle ore 14.00 e naturalmente fin dopo l’arrivo, quando il Processo alla Tappa chiuderà la lunghissima diretta che ogni giorno la Rai dedica al Giro d’Italia 2021.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. Doppia possibilità di conseguenza anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2021

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2021 oggi promette di essere stuzzicante, andiamo allora a scoprire senza ulteriori indugi il percorso della terza tappa Biella-Canale di 190 km (anche il chilometraggio è abbastanza significativo), che toccherà molte province del Piemonte, cioè Biella, Vercelli, Torino, Asti e Cuneo, dove sorge la località d’arrivo, Canale. La partenza avrà luogo da Biella alle ore 12.30 e la prima parte del percorso sarà la più semplice, al massimo con qualche saliscendi ma per la maggior parte pianeggiante fino al primo traguardo volante, che sarà collocato a Canelli al km 114.

Da quel momento in poi si cambierà scenario, perché di salite ce ne saranno parecchie, tanto che oggi ci saranno da affrontare ben tre Gran Premi della Montagna, tutti piuttosto brevi ma con pendenze a volte anche severe. Il primo sarà di terza categoria a Piancanelli (km 122,2), seguito da altri due Gpm di quarta categoria a Castino (km 144,5) e Manera (km 153,8). Non sarà dunque affatto facile per i velocisti resistere, anche perché ci sarà in seguito una nuova salita per arrivare al secondo traguardo volante, collocato a Guarene al km 175, 1 della tappa al termine di uno strappo che potrebbe fare male a tanti. A 5 km dal traguardo ecco un ultimo piccolo strappo a Occhetti, infine l’arrivo di Canale sarà caratterizzato da ben quattro curve nell’ultimo chilometro, prima del rettilineo d’arrivo in leggera salita.

