Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 12^ tappa: show a Genova

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA CON TANTE DIFFICOLTÀ!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, giovedì 19 maggio, con la sua dodicesima tappa Parma-Genova di 204 km proporrà la seconda frazione consecutiva oltre i 200 km, ma rispetto alla tappa completamente pianeggiante di ieri verso Reggio Emilia con la bella vittoria di Alberto Dainese, stavolta ci saranno varie difficoltà da affrontare per andare da Parma a Genova, due delle tante grandi città toccate dal Giro d’Italia 2022, edizione più “urbana” del solito e che dunque ha saputo catalizzare l’interesse anche delle amministrazioni delle grandi città. A Genova si onorerà la memoria dei morti nella tragedia del ponte Morandi e questa è una tradizione consolidata per la Corsa Rosa, che spesso aiuta a ricordare i fatti di storia del nostro Paese.

Dal punto di vista tecnico, per passare dall’Emilia Romagna alla Liguria bisognerà naturalmente superare gli Appennini, ci saranno tre GPM da affrontare nel corso di una tappa non difficilissima ma che dovrebbe tagliare fuori i velocisti, probabilmente sarà perfetta per una fuga da lontano in “stile Potenza” che sarebbe gradita anche dagli uomini di classifica, i quali non dovrebbero muoversi oggi, salvo imprevisti. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa dodicesima tappa Parma-Genova.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della dodicesima tappa Parma-Genova sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 12^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 ci riserverà oggi una frazione stuzzicante, non particolarmente difficile ma che merita comunque un approfondimento in maggiore dettaglio sul percorso della odierna dodicesima tappa Parma-Genova, che si svilupperà evidentemente tra l’Emilia Romagna e la Liguria toccando appunto le province di Parma e Genova. La partenza avrà luogo da Parma alle ore 12.05 in considerazione del percorso molto lungo e di media difficoltà. La prima parte della tappa potrebbe essere definita come una leggerissima salita risalendo il corso del Taro, con traguardo volante a Borgo Val di Taro al km 56,9 e il Passo del Bocco per entrare in Liguria, salita che diventa leggermente più impegnativa solo nell’ultimo tratto prima del GPM di terza categoria al km 97,6. Potrebbe essere più ostica la discesa, che onorerà la memoria di Wouter Weylandt, morto nella terza tappa del Giro d’Italia 2011 proprio per una caduta lungo la discesa del Passo del Bocco.

Le principali difficoltà saranno nell’entroterra genovese, dove la tappa dopo il secondo traguardo volante a Ferrada (km 134,9) affronterà altri due Gran Premi della montagna di terza categoria, cioè la salita di La Colletta al km 151,7 e poi il Valico di Trensasco al km 173,4, ascesa di 4,3 km con pendenza media all’8% e punte di pendenza massima al 12%, che sarà la maggiore difficoltà di giornata. Si entrerà poi in Genova percorrendo l’autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio prima di uscire a Genova Ovest e imboccare la Sopraelevata Aldo Moro. Gli ultimi 2 km verso l’arrivo di Genova saranno nel cuore della città, con una sola curva e una leggerissima ascesa al 2%.











