DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022/ Video streaming Rai, nella casa del ciclismo (13^ tappa)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: LA CASA DEL CICLISMO

Mentre aspettiamo il via alla diretta della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2022, dobbiamo naturalmente spendere qualche parola in più sulla sede di partenza, che è Sanremo. Il mondo del ciclismo è abituato a vivere nella città dei fiori un arrivo fra più attesi dell’anno, cioè il traguardo chiaramente della Milano-Sanremo, la Classicissima di primavera che è la prima Monumento della stagione. La tappa di oggi del Giro d’Italia 2022 ricorda in particolare la Milano-Sanremo di due anni fa, cioè l’anomala edizione estiva di due anni fa, slittata ad agosto naturalmente a causa della pandemia di Coronavirus.

Molte amministrazioni rivierasche tuttavia non avevano gradito il passaggio della Milano-Sanremo in piena estate, quindi RCS Sport ideò un percorso molto più piemontese, che raggiunse il mare solo nel finale. Lo spettacolo fu comunque eccellente: basterebbe probabilmente dire che vinse Wout Van Aert in una volata a due con Julian Alaphilippe. Oggi il Giro d’Italia 2022 onorerà alcune delle località che accolsero il passaggio della Milano-Sanremo 2020, di fatto “salvando” quella edizione così particolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della tredicesima tappa Sanremo-Cuneo sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

TAPPA BREVE!

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi, venerdì 20 maggio, proporrà la sua tredicesima tappa Sanremo-Cuneo di 150 km, una frazione piuttosto breve e che si presta a differenti interpretazioni. Globalmente sarà una tappa piuttosto facile e quindi è possibile un arrivo in volata, magari sperando in un bis del nostro Alberto Dainese dopo il bellissimo successo del giovane veneto a Reggio Emilia mercoledì cui ha fatto seguito ieri la vittoria di Stefano Oldani su Lorenzo Rota a Genova, ma ci sarà grande bagarre perché la tappa sarà breve e il Colle di Nava sicuramente favorirà le fughe da lontano, alle quali tuttavia le squadre dei velocisti dovranno concedere poco spazio, proprio perché la frazione sarà breve e ci sarà poco terreno per recuperare.

Per gli uomini da classifica, la speranza è invece quella di vivere una giornata tranquilla, anche se questa bagarre potrebbe rendere complicata anche una frazione sulla carta piuttosto semplice. Oggi il Giro d’Italia 2022 vivrà sostanzialmente la parte finale della anomala Milano-Sanremo 2020 a ritroso, partendo appunto da Sanremo per andare in Piemonte e giocarsi la vittoria a Cuneo, in vista di un weekend che si annuncia imperdibile, a cominciare dalla difficile tappa di domani a Torino. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa tredicesima tappa Sanremo-Cuneo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 13^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi ci riserverà una frazione come detto non difficile ma aperta a varie interpretazioni, di conseguenza è doveroso presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa Sanremo-Cuneo, che si svilupperà tra Liguria e Piemonte, attraversando le province di Imperia e Cuneo. La partenza avrà luogo da Sanremo alle ore 13.35 in considerazione della brevità del percorso. Dopo circa 30 km pianeggianti, cominceranno i saliscendi verso il primo traguardo volante posto a Pieve di Teco al km 43,7.

Ecco poi la già citata salita verso il Colle di Nava, ascesa di circa 10 km con quasi 700 metri di dislivello, dunque da non sottovalutare anche se sarà un GPM di terza categoria (km 54,1) e posto a quasi 100 km dal traguardo. La discesa sarà molto più dolce e digraderà in un falsopiano verso il secondo traguardo volante a San Michele di Mondovì (km 112), seguito da una breve salitella verso il Santuario di Vicoforte. Il finale di tappa verso l’arrivo di Cuneo sarà tutto in leggera salita: da segnalare anche 800 metri in pavé che porteranno fin dentro l’ultimo chilometro, poi il rettilineo di arrivo sarà su asfalto con pendenza media di circa 2,5%.











