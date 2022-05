Diretta Giro d’Italia 2022/ Streaming video Rai 2, 17^ tappa: dura a Lavarone

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, TAPPA MOLTO INSIDIOSA!

Ancora salite, la diretta Giro d’Italia 2022 oggi, mercoledì 25 maggio, proporrà la sua diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone di 168 km, che sarà meno dura della precedente verso Aprica – che ha confermato un grande equilibrio tra i quattro che puntano ancora alla vittoria finale – ma sarà comunque molto insidiosa, perché si partirà salendo subito sul Tonale e perché nel finale ci saranno due salite molto impegnative come il Passo del Vetriolo e l’ascesa del Menador, che trae origine dalla Kaiserjägerstrasse, la strada dei Cacciatori Imperiali asburgici che nella Prima Guerra Mondiale da questa parte combattevano contro i nostri Alpini. Oggi la battaglia per fortuna si fa a cavallo delle biciclette, ma di certo sarà molto emozionante, anche perché la fatica di ieri certamente si farà sentire.

Per gli uomini di classifica naturalmente sono giorni decisivi, ogni tappa potrebbe essere quella giusta per vincere il Giro d’Italia 2022 (ma anche per perderlo). Oggi il Trentino ci farà scoprire salite che per il ciclismo professionistico sono meno note di quelle di ieri, oppure dei passi dolomitici del tappone che ci attenderà pure sabato, ma sono comunque durissime e potrebbero lasciare un segno profondo sulla Corsa Rosa. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta Giro d’Italia 2022 in questa diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022, STREAMING VIDEO E RAI 2: COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2022 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla prima parte della diretta su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2022 con una copertura davvero ampia in tutte le frazioni della Corsa Rosa, dall’Ungheria a Verona. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2022, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2022: PERCORSO 17^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2022 oggi sarà ancora una volta imperdibile, andiamo allora subito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone, che si svilupperà per intero tra le province di Brescia e Trento, dunque dalla Lombardia al Trentino Alto Adige. La partenza avrà luogo da Ponte di Legno alle ore 12.40 e subito ci sarà bagarre perché i primi 8,7 km saranno tutti in salita e anche piuttosto impegnativa, perché scalare immediatamente il Passo del Tonale non sarà di certo uno scherzo. Potrebbe esserci subito bagarre, almeno per portare via di forza la fuga, anche se poi ci saranno circa 70 km praticamente quasi tutti in discesa fino a San Michele all’Adige, dove inizierà la salita verso Giovo, GPM di terza categoria (km 85,8) che sarà un annuncio delle fatiche successive.

Una fase di continui saliscendi porterà la corsa al traguardo volante di Pergine Valsugana al km 121,8: da quel momento in poi, sarà un tappone micidiale. Si scalerà innanzitutto il Passo del Vetriolo, GPM di prima categoria posto al km 134,3 al termine di 11,8 km di salita al 7,7% di pendenza media e costantemente sopra all’8% dopo i primi 1500 metri, che saranno i più facili. Una decina di chilometri su pendenze costantemente impegnative potrebbero fare male, attenzione poi alla discesa che porterà a un brevissimo tratto in falsopiano con traguardo volante a Caldonazzo (km 149,9) e subito dopo a cominciare la salita del Menador verso il GPM di prima categoria a Monterovere (km 160,1): sono 7,9 km al 9,9% di pendenza media e di conseguenza spesso oltre il 10%, con punte di pendenza massima al 15%, carreggiata spesso stretta e alcune gallerie. Negli ultimi 8 km verso l’arrivo di Lavarone ci saranno ondulazioni, con un paio di tratti ancora in salita e altri in discesa, chissà se ci sarà ancora lo spazio per cambiare la situazione.











