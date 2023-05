Diretta Giro d’Italia 2023, classifica/ Streaming video Rai 20^ tappa: comincia la cronoscalata!

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: INIZIA LA CRONOSCALATA!

Sta per prendere il via una giornata davvero speciale per la diretta del Giro d’Italia 2023: infatti la ventesima tappa cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari, oltre a decidere definitivamente le sorti della classifica generale, presenterà diverse particolarità, come il cambio bici obbligatorio ai piedi della salita finale e la necessità di suddividere i corridori in più tronconi per poterli seguire tutti con una adeguata assistenza, che per i primi 15 della classifica generale più i portatori di maglia e i loro rivali sarà di due moto al seguito, mentre per tutti gli altri una.

Diretta/ Giro d'Italia 2023: Buitrago ha vinto! Classifica: Thomas in rosa ma Roglic…

I partecipanti alla cronometro saranno suddivisi in tre gruppi in ordine crescente in classifica generale e l’intervallo fra ciascun gruppo sarà di 50 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo corridore al traguardo. Una cronometro inizialmente pianeggiante ma poi con una dura salita ricorda quella a La Planche des Belles Filles al penultimo giorno del Tour de France 2020, quando Tadej Pogacar scavalcò il connazionale Primoz Roglic per conquistare la sua prima Grande Boucle. Adesso

Manutenzione stradale Roma/ Giro d'Italia fa miracoli: spesi 1 mln 700mila del PNRR

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: L’ANNO SCORSO

Roglic è di nuovo protagonista, per di più a pochissimi chilometri dalla sua Slovenia: il finale sarà più felice per lui? Lo scopriremo in questa lunga giornata: via alla diretta del Giro d’Italia 2023 per la decisiva ventesima tappa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ventesima tappa cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

DIRETTA/ Giro d'Italia 2023: Filippo Zana ha vinto! Classifica, Thomas resta in rosa

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

GIRO D’ITALIA 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre cresce l’attesa per la diretta della ventesima tappa del Giro d’Italia 2023, torniamo con la memoria all’anno scorso, quando il penultimo giorno della Corsa prevedeva il tappone dolomitico con partenza da Belluno e arrivo in cima alla Marmolada (Passo Fedaia) al termine di 168 km che comprendevano anche il Passo San Pellegrino e il Passo Pordoi, che fu la Cima Coppi dello scorso Giro d’Italia. Fu una giornata leggendaria per Alessandro Covi, che faceva parte della fuga di giornata, seminò gli altri attaccanti già sul Pordoi, si prese la Cima Coppi, fece tutto solo la successiva discesa e poi trionfalmente anche l’intera salita della Marmolada, per vincere con il tempo di 4h46’34” davanti allo sloveno Domen Novak a 32” e Giulio Ciccone a 37”.

Naturalmente però ricordiamo la tappa della Marmolada anche per l’attacco vincente di Jai Hindley, che negli ultimi 3 km più duri del Passo Fedaia riuscì a staccare il suo rivale Richard Carapaz di ben 1’28”, conquistando così la maglia rosa con 1’25” di vantaggio in classifica generale sull’ecuadoriano, mentre Mikel Landa arrivò alle spalle di Hindley ma davanti a Carapaz, confermando la terza posizione nella generale con 1’51” di ritardo dall’australiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023: LA CRONOSCALATA!

La diretta del Giro d’Italia 2023 arriva al giorno degli ultimi verdetti: oggi, sabato 27 maggio, ci attende la ventesima tappa cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari di 18,6 km, una sfida che è stata complicata anche per gli organizzatori per portare la Corsa Rosa su questa impervia salita tra i boschi del Friuli verso il Santuario del Monte Santo di Lussari, dove in tanti dovranno affidarsi davvero a un sostegno soprannaturale per portare uno sforzo tutto sommato breve ma certamente brutale. Si è lavorato tanto per riuscirci, le partenze saranno suddivise in più tronconi perché non ci sarebbe stato modo di avere altrimenti un numero sufficienti di mezzi per il seguito, insomma questa ventesima tappa del Giro d’Italia 2023 è già stata un’impresa prima di vivere le emozioni che ci regaleranno i corridori nel giorno decisivo per tutti i verdetti circa la classifica generale del Giro d’Italia 2023.

Martedì sul Monte Bondone aveva vinto Joao Almeida, giovedì in Val di Zoldo ci ha emozionati un meraviglioso Filippo Zana, ieri naturalmente è stato il giorno leggendario del tappone dolomitico con arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo e la vittoria di Santiago Buitrago, ma soprattutto il grande duello fra Geraint Thomas e Primoz Roglic, che sono separati solamente da 26 secondi e si dovrebbero giocare il trionfo, salvo colpi di scena da parte di Joao Almeida, attualmente terzo a 59″ dalla maglia rosa. Oggi però può ancora succedere di tutto, anche perché questa cronometro così particolare sarà una sfida che presenterà incognite per tutti. Insomma, un gran finale prima della passerella romana di domani: scopriamo allora adesso, senza ulteriori indugi, tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella ventesima tappa cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 20^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una giornata davvero particolare e anche di fondamentale significato: andiamo allora adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventesima tappa cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari di 18,6 km con 1050 metri di dislivello. Siamo naturalmente in Friuli Venezia Giulia e la partenza avrà luogo da Tarvisio alle ore 11.30 per il primo corridore in gara, che sarà naturalmente l’ultimo della classifica generale del Giro d’Italia 2023: sarà molto presto appunto perché i corridori saranno divisi in tre gruppi, basti dire che invece l’arrivo dell’ultimo sarà alle ore 18.30 circa. I primi undici chilometri saranno vallonati sulla Ciclabile Alpe Adria, non facilissimi ma tutto sommato ci starebbero benissimo in una cronometro “normale”, ma subito dopo il primo rilevamento cronometrico intermedio al km 10,8 la musica cambierà completamente.

Inizierà infatti la durissima salita che porterà verso l’arrivo al Monte Lussari, che richiederà naturalmente anche un cambio di bicicletta ai corridori prima di inerpicarsi su questa micidiale ascesa. In numeri, sono 7,3 km con dislivello di 889 metri e quindi pendenza media del 12,1%, che fa venire il mal di gambe solo a pensarci. Inoltre ognuno dovrà fare da solo, in uno sforzo brutale e molto particolare: i primi cinque chilometri saranno micidiali, perché avranno una media del 15,3% e punte di pendenza massima fino al 22%, poi all’uscita del bosco ci sarà un tratto più facile prima di un nuovo strappo, con la media che tornerà al 12% circa e la pendenza massima che toccherà nuovamente il 22%. Infine, già all’interno dell’ultimo chilometro ci sarà una breve discesa prima dell’ennesimo strappo negli ultimi 200 metri prima del traguardo presso il Santuario del Monte Santo di Lussari, che saranno al 16%.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023

1. Geraint Thomas (GBR) in 81h55’47”

2. Primoz Roglic (SLO) +0’26”

3. Joao Almeida (POR) +0’59”

4. Damiano Caruso (ITA) +4’11”

5. Edward Dunbar (IRL) +4’53”











© RIPRODUZIONE RISERVATA