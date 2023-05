DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai, così un anno fa a Napoli

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: L’ANNO SCORSO

In attesa di vivere la diretta del Giro d’Italia 2023 con l’odierna sesta tappa, naturalmente la memoria corre all’ottava frazione di un anno fa, che pure in quel caso aveva partenza e arrivo a Napoli, ma pedalando soprattutto nella zona a nord del capoluogo, mentre stavolta si punterà verso sud. La tappa dell’anno scorso presentava meno salite, però i saliscendi continuavano quasi senza soluzione di continuità fino quasi al traguardo, quindi si trattava anche allora di una frazione insidiosa, con gli strappi del Lago Lucrino e del Monte di Procida da ripetere più volte.

La vittoria infine andò a uno degli attaccanti di razza del gruppo, il belga Thomas De Gendt della allora Lotto-Soudal, che si impose con il tempo di 3h32’53” davanti al nostro Davide Gabburo e allo spagnolo Jorge Arcas in una volata a tre nella quale De Gent fu aiutato dal compagno di squadra Harm Vanhoucke, che poi chiuse al quarto posto a 4”. Tra i fuggitivi c’erano anche Biniam Girmay e Mathieu Van der Poel, che però chiusero a 15”, mentre il gruppo principale non registrò scossoni per quanto riguarda la classifica del Giro d’Italia, che continuò a vedere Juan Pedro Lopez in maglia rosa davanti a Lennard Kamna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della sesta tappa Napoli-Napoli sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

FINALE PIANEGGIANTE, NON CAMBIERÀ LA CLASSIFICA?

Oggi, giovedì 11 maggio, appuntamento intrigante con la diretta Giro d’Italia 2023 della sesta tappa Napoli-Napoli di 162 km. Innanzitutto annotiamo il forte legame fra il capoluogo partenopeo e la Corsa Rosa, perché per il secondo anno consecutivo il Giro d’Italia propone una tappa con partenza e arrivo a Napoli: l’anno scorso vinse il belga Thomas De Gendt, uno dei più noti attaccanti del gruppo, ed in effetti anche oggi potrebbe essere una giornata da fughe, perché le difficoltà non mancheranno, anche se soprattutto nella parte iniziale del percorso, al quale dovranno prestare la massima attenzione anche i big della classifica generale del Giro d’Italia 2023.

Ci saranno alcune differenze rispetto alla tappa di un anno fa, perché il giro attorno a Napoli sarà più ampio, arrivando a toccare il Valico di Chiunzi e la Costiera Amalfitana, come vedremo meglio fra poco analizzando il percorso di questa sesta tappa del Giro d’Italia 2023 da non sottovalutare quindi pure per gli uomini di classifica del Giro d’Italia, anche se il finale sarà pianeggiante e quindi non si può escludere una volata, anche se quasi certamente non del gruppo compatto. D’altronde anche ieri a Salerno, in una giornata teoricamente tranquilla, ha vinto in effetti un velocista come l’australiano Kaden Groves, ma hanno fatto notizia le cadute, che hanno rallentato anche la maglia rosa Andreas Leknessund, ma soprattutto Remco Evenepoel, finito in terra per ben due volte. Di certo ci sono tutti gli ingredienti necessari per vivere una giornata molto stuzzicante, scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella sesta tappa Napoli-Napoli.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 6^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà dunque una frazione di difficile lettura, decisamente insidiosa anche se la parte più facile sarà il tratto finale verso il traguardo. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Napoli-Napoli di 162 km, che toccherà le province di Salerno e ovviamente Napoli, pedalando quindi interamente in Campania. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Napoli alle ore 13.15, dopo il foglio firma in Piazza del Plebiscito; il primo traguardo volante sarà collocato a Sant’Antonio Abate al km 34,4 e poco dopo si dovrà affrontare la salita più dura di giornata, il Valico di Chiunzi (km 48,8), Gran Premio della Montagna di seconda categoria che fatalmente rievocherà l’incidente occorso a Marco Pantani nel Giro d’Italia 1997.

Si scenderà poi verso la Costiera Amalfitana, garanzia di paesaggi meravigliosi ma anche di strade senza un metro di pianura, continui saliscendi che culmineranno con il Picco Sant’Angelo (km 95,9), un GPM di terza categoria che i porterà al secondo traguardo volante, collocato a Sorrento al km 107,8. Subito dopo ci sarà ancora qualche saliscendi, ma successivamente sarà tutta pianura verso l’arrivo di Napoli, collocato in via Francesco Caracciolo, con le difficoltà che saranno rappresentate soprattutto dai classici elementi degli attraversamenti cittadini, compresi vari tratti di pavé in porfido. Infine, l’ultima curva sarà a 900 metri dalla linea del traguardo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 5^ TAPPA

1. Andreas Leknessund (Nor)

2. Remco Evenepoel (Bel) a 28”

3. Aurélien Paret-Peintre (Fra) a 30”











