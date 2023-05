DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023, CLASSIFICA/ Streaming video Rai: i precedenti sui Muri

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: SUI MURI MARCHIGIANI

Verso la diretta dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sui Muri marchigiani che caratterizzeranno il finale verso Fossombrone. Come abbiamo già accennato, queste salite sono tradizionali alla Tirreno Adriatico e quest’anno sabato 11 marzo a Osimo ha vinto Primoz Roglic davanti a Tao Geoghegan Hart e Joao Almeida, un ordine d’arrivo che ci stuzzicanti on poco pensando a oggi.

Una delle più belle fu quella di due anni fa, il 14 marzo 2021, che vide la vittoria di Mathieu Van der Poel a Castelfidardo, arrivando sul traguardo con 10” di vantaggio su Tadej Pogacar e 49” su Wout Van Aert al termine di una giornata che vide questi campioni dare spettacolo fin da molti chilometri prima del traguardo. Al Giro d’Italia potremmo citare la tappa del 2018 con arrivo a Osimo, quando vinse Simon Yates in maglia rosa con 2” di vantaggio su Tom Dumoulin e 5” su Davide Formolo, di certo questi percorsi sono sempre garanzia di spettacolo e qualcosa potrebbe cambiare anche per quanto riguarda la classifica generale del Giro d’Italia 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2023, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2023 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ottava tappa Terni-Fossombrone sarà garantita da Rai 2 fin dalle ore 14.00, preceduta dalle trasmissioni del mattino e dalla primissima parte della tappa su Rai Sport + HD, che poi passerà la linea appunto a Rai Due per il collegamento che durerà fino al Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la diretta Giro d’Italia 2023 con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dall’Abruzzo a Roma. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia 2023, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2023 SU RAIPLAY

ALTRA GIORNATA IMPORTANTE PER LA CLASSIFICA

Oggi, sabato 13 maggio, sarà un’altra giornata imperdibile con la diretta Giro d’Italia 2023 che ci proporrà la sua ottava tappa Terni-Fossombrone di 207 km. Chilometraggio ancora una volta notevole, dopo l’arrivo sul Gran Sasso di ieri che ha regalato a Davide Bais una vittoria meravigliosa, sarà un’altra giornata che potrebbe dire qualcosa anche in ottica classifica generale del Giro d’Italia 2023 rimasta in realtà immutata ieri con Andreas Leknessund maglia rosa, perché nel finale si dovranno affrontare i celebri Muri marchigiani, con pendenze che arriveranno a sfiorare anche il 20% nei tratti più difficili dello strappo de I Cappuccini (da ripetere due volte) e del Monte delle Cesane, ascese breve ma che potrebbero lasciare il segno, prima della cronometro di domani.

I Muri marchigiani sono ormai un grande classico per la Tirreno Adriatico, che ogni anno propone una frazione di questo genere: il ricordo è dolce per Primoz Roglic, che l’11 marzo scorso si è imposto a Osimo sulla strada verso il suo successo nella Corsa dei Due Mari, ma anche il Giro d’Italia ogni tanto approfitta di questi percorsi così avvincenti per regalare spettacolo e anche per ricordare l’indimenticabile Michele Scarponi, figlio ciclistico prediletto delle terre marchigiane. Una cosa è certa: lo spettacolo sarà garantito in una tappa che nel finale ci regalerà scintille, scopriamo allora tutto ciò che è bene sapere per seguire la diretta Giro d’Italia 2023 anche nella ottava tappa Terni-Fossombrone.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2023: PERCORSO 8^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2023 oggi ci riserverà una frazione particolarmente ostica, a maggior ragione perché arriva dopo la scalata di ieri verso il Gran Sasso. Andiamo allora naturalmente a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna ottava tappa Terni-Fossombrone di 207 km, notevolissima anche per chilometraggio (seconda volta consecutiva oltre i 200 km), che toccherà le province di Terni, Perugia e Pesaro-Urbino, pedalando quindi in Umbria e nelle Marche. Osserviamo innanzitutto che la partenza avrà luogo da Terni già alle ore 12.00 e che immediatamente si salirà verso il Valico della Somma, non considerato GPM ma che potrebbe offrire le insidie di quando la strada sale immediatamente dopo il via; il primo traguardo volante sarà collocato a Foligno al km 47,9 e poi segnaliamo anche il secondo sprint intermedio di Sigillo (km 97,3), perché la prima parte del percorso sarà tranquilla.

Tutto cambierà dopo circa 150 km, quando si dovrà affrontare per la prima volta il duro strappo de I Cappuccini (km 156,8), GPM di quarta categoria ma vero e proprio “muro” con pendenze che arrivano a toccare il 19% massimo. Discesa per il primo passaggio da Fossombrone ed ecco subito dopo il Monte delle Cesane (km 170,6), che sarà GPM di seconda categoria con 7,8 km di salita al 6,5% medio, ma durissimo soprattutto nella prima parte, quando si tocca anche il 18% e si resta per un po’ in doppia cifra. Discesa, altro piccolo strappo, poi falsopiano per tornare verso Fossombrone ma ecco per la seconda volta lo strappo de I Cappuccini, altro GPM collocato stavolta al km 201,1 e quindi vicinissimo all’arrivo di Fossombrone, infatti solo gli ultimi 1600 metri saranno pianeggianti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 DOPO LA 7^ TAPPA

1. Andreas Leknessund (Nor)

2. Remco Evenepoel (Bel) a 28”

3. Aurélien Paret-Peintre (Fra) a 30”











