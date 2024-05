DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: focus su Lilian Calmejane (5^ tappa 8 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL PROTAGONISTA

Come protagonista in vista della quinta tappa del Giro d’Italia 2024 possiamo citare Lilian Calmejane: ieri il francese è stato protagonista della fuga di giornata, scattato insieme a Francisco Munoz, Stefan de Bod e Filippo Ganna – che poi ha mollato – è riuscito a prendersi i 12 punti per il primo posto sul GPM, e in questo modo è salito al secondo posto nella classifica degli scalatori. Per questo motivo, e per il fatto che Tadej Pogacar avrà ovviamente la rosa, Calmejane partirà stamattina con la maglia azzurra indosso: una bella soddisfazione per un corridore che si era fatto notare soprattutto al Tour de France 2017.

Qui infatti il francese aveva vinto l’ottava tappa, con una grande azione solitaria che, dopo aver lasciato sul posto i compagni di fuga, lo aveva portato in solitaria al traguardo di Station des Rousses; Calmejane aveva vinto il premio combattività di giornata e lo aveva replicato, perché era stato suo anche nella terza tappa quando un attacco individuale era stato neutralizzato a 10 chilometri dall’arrivo. Ieri, dopo i punti del GPM, Calmejane ha scelto di desistere; forse per avere energie da spendere in altre iniziative, vedremo intanto oggi come onorerà la maglia azzurra, in prestito da Pogacar, nella diretta del Giro d’Italia 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 5^ TAPPA

Sarà ancora una volta Rai Due a trasmettere la diretta tv del Giro d’Italia 2024: anche la quinta tappa Genova-Lucca, che scatta alle ore 13:00, viene dunque garantita dal secondo canale della televisione di stato, in questo caso il collegamento inizierà alle ore 14:00 e ci terrà compagnia sino al termine. Alle ore 17:15 è previsto il consueto Processo alla tappa con tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti; ovviamente dobbiamo anche ricordare che il Giro d’Italia 2024 si può seguire in diretta streaming video, non fa eccezione questa quinta tappa che sarà fruibile sul sito di Rai Play oppure, senza costi aggiuntivi, installando e attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

A LUCCA POSSIBILI SORPRESE!

Ci attende una bella giornata con la diretta del Giro d’Italia 2024: mercoledì 8 maggio avremo infatti la quinta tappa Genova-Lucca, un percorso di 190 metri che dalla Liguria ci porta in Toscana e che segue due giorni in cui gli arrivi sono stati in volata. Va detto che fino a questo momento la corsa rosa è stata particolarmente movimentata: se Tadej Pogacar ci ha provato anche lunedì, ieri è stato il turno di Filippo Ganna che, dopo essere entrato in una prima fuga, è partito da solo a pochi chilometri dal traguardo. Sulla discesa dopo il Capo Mele è stato ripreso, e la vittoria è andata a Jonathan Milan: riscattato così il secondo posto del lunedì.

La quinta tappa, per la diretta del Giro d’Italia 2024, riparte con Tadej Pogacar sempre in maglia rosa e dunque primo in classifica, lo sloveno comanda anche tra gli scalatori ma la maglia azzurra la vestirà Lilian Calmejane, che ieri è entrato nella fuga ed è transitato per primo sul GPM. Cosa aspettarci allora dalla quinta tappa Genova-Lucca? Proviamo a scoprirlo insieme analizzando gli aspetti principali di questa giornata, la diretta del Giro d’Italia 2024 potrebbe ancora regalarci emozioni con una quinta tappa tecnicamente più complessa rispetto alle due precedenti.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: COSA ASPETTARCI OGGI?

La quinta tappa Genova-Lucca potrebbe animare questa diretta del Giro d’Italia 2024. Di fatto si tratta di un percorso abbastanza pianeggiante, ma con qualche difficoltà di fondo: intanto già a Ruta, dopo circa 13 chilometri, avremo una prima, lieve ascesa che potrebbe creare qualche scompiglio, soprattutto al chilometro 62 avremo un GPM di terza categoria sul passo del Bracco, e qui davvero potremmo avere degli scossoni anche importanti, non solo per quanto riguarda la classifica degli scalatori.

Si procede poi in discesa per quasi 40 chilometri, arrivando a Ceparana; poi di fatto non si sale più, anzi il percorso rimane sempre abbastanza in discesa, ma occhio perché da Camaiore a Montemagno parte una salita di circa 6 Km con GPM di quarta categoria, prima del finale che sarà comunque in piano. Diciamo che la diretta del Giro d’Italia 2024 potrebbe prevedere qualche arrivo in solitaria; Tadej Pogacar ha già fatto vedere in più di un’occasione di avere gamba e soprattutto voglia per uccidere da subito la classifica generale, anche lui potrebbe essere uno degli uomini attesi ma lo scopriremo tra poco, quando finalmente comincerà la quinta tappa Genova-Lucca.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 15h19’05’’

2. Geraint Thomas (GBR) +0’46’’

3. Daniel Martinez (COL) +0’47’’

4. Cian Uijtdebroeks (BEL) +0’55’’

5. Einer Rubio (COL) +0’56’’











