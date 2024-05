Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai: 3^ tappa Novara-Fossano (oggi 6 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: TAPPA PER VELOCISTI!

La diretta del Giro d’Italia 2024 torna a farci compagnia lunedì 6 maggio: entrando nella prima settimana intera non è previsto il giorno di riposo, e allora alle ore 13:25 scatta la terza tappa Novara-Fossano, con la quale si pedala verso Sud per un totale di 166 Km: dovrebbe essere una tappa per velocisti, qualche fuga per aprire le danze ma poi l’altimetria e il tracciato lasciano intendere che la vittoria di tappa sarà decisa in volata. Il dislivello è di circa 750 metri: ci sono un paio di punti in cui si sale, il primo dopo circa 58 chilometri con ascesa di cinque e mezzo, da Mirabello Monferrato, e il secondo che arriva a Montegrosso d’Asti, poi anche due traguardi intermedi all’Abbazia di Masio e a Cherasco.

Staremo a vedere; certamente dopo le fatiche di Oropa e il trionfo di Tadej Pogacar, la Novara-Fossano, sarà transitoria e forse anche per la classifica, i big non dovrebbero essere troppo interessati ma qualcosa potrebbero sempre guadagnarla se le cose dovessero mettersi in un certo modo. Sarà comunque un giorno dedicato agli sprinter e alla classifica punti, con quei due traguardi intermedi che naturalmente stuzzicano. Prima di assistere alla diretta del Giro d’Italia 2024 con la sua terza tappa, dobbiamo fare un riassunto su quanto accaduto finora.

COME VEDERE LA 3^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Come sempre è la televisione di stato a seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024: la terza tappa Novara-Fossano sarà ancora una volta un appuntamento in chiaro per tutti, avremo un’anteprima su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) ma poi sarà Rai Due a occuparsi di mandare in onda le immagini di giornata, naturalmente anche in diretta streaming video grazie al sito di Rai Play o alla sua relativa app. Possiamo anche ricordare, sempre su Rai Due e alle ore 17:15, il Processo alla tappa con ospiti in studio che approfondiranno quanto accaduto in strada. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: SI RIPARTE DA POGACAR

La diretta del Giro d’Italia 2024 dunque riparte da questa terza tappa Novara-Fossano, nel segno di Tadej Pogacar: lo sloveno era fortemente annunciato sul traguardo di Oropa e non ha sbagliato, anche se a circa 11 chilometri dal traguardo ha dovuto fare i conti con una foratura che avrebbe potuto costargli caro. In quel momento in fuga c’era un encomiabile Andrea Piccolo, che poi è stato ripreso; lo scatto di Pogacar a poco meno di 5 Km dal traguardo ha fatto saltare il banco, il gruppo è andato in mille pezzi e a resistere sono stati di fatto solo Martinez e Thomas, transitati a 27 secondi.

La classifica del Giro d’Italia 2024 naturalmente dice che Pogacar è la nuova maglia rosa: lo sloveno non è riuscito a indossarla fin dal primo giorno (ricordiamo la volata persa con Jhonatan Narvaez, arrivato ieri a 1’35’’, e Maximilian Schachmann) ma già alla prima salita ha sbaragliato la concorrenza e, per quanto abbiamo già detto in precedenza, non dovrebbe avere troppi problemi nel conservare il suo primo posto in classifica nella terza tappa. Adesso mettiamoci comodi perché tra poco si correrà finalmente per la diretta del Giro d’Italia 2024, e noi non vediamo di scoprire chi sarà il vincitore di oggi lunedì 6 maggio.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 7h08’29’’

2. Geraint Thomas (GBR) +45’’

3. Daniel Martinez (COL) +45’’

4. Cian Uijtdebroeks (BEL) +54’’

5. Einer Rubio (COL) +54’’











