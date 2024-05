DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai, ecco cosa ci attende! (1^ tappa, oggi 4 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: CHE COSA CI ATTENDE?

Abbiamo descritto una prima tappa già potenzialmente molto interessante, ma prima che prenda il via la diretta Giro d’Italia 2024 possiamo dire brevemente che cosa ci attenderà nelle prossime tre settimane, fino all’epilogo che domenica 26 maggio sarà per il secondo anno consecutivo a Roma. Le cronometro saranno due, ma entrambe abbastanza lunghe, quindi giocheranno un ruolo significativo la Foligno-Perugia di venerdì 10 e la Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di sabato 18. Una citazione doverosa va fatta anche per la sesta tappa di giovedì 9, perché verso Rapolano Terme ci saranno diversi tratti di sterrato in stile Strade Bianche.

Parlando di salite, già domani si arriverà ad Oropa e altri due arrivi in salita saranno in programma nelle prime dieci tappe, a Prati di Tivo sabato 11 e a Cusano Mutri martedì 14, prima delle grandi emozioni sulle Alpi che saranno aperte dal tappone lombardo con arrivo a Livigno di domenica 19. Nella terza settimana avremo al martedì l’arrivo a Santa Cristina Val Gardena dopo avere scalato tra l’altro lo Stelvio, Cima Coppi di questa edizione, il giorno dopo l’arrivo in cima al Passo Brocon e infine sabato 25 la doppia scalata del Monte Grappa sul percorso verso l’arrivo a Bassano del Grappa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024 1^ TAPPA, COME SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO E TV

Una grande avventura è ai nastri di partenza anche per quanto riguarda la diretta tv del Giro d’Italia 2024, che sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita per tutti dalla Rai e per gli abbonati anche da Eurosport. Non cambiano le modalità rispetto al recente passato: sulla Rai vi saranno le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca della prima tappa Venaria Reale-Torino su Rai Sport HD (canale numero 58) prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, compreso il Processo alla Tappa con commenti ed interviste dopo l’arrivo.

La novità sarà costituita dal ritorno di Davide Cassani come commentatore tecnico, mentre come già accennato gli abbonati potranno scegliere di seguire il Giro d’Italia 2024 anche su Eurosport. Di conseguenza sarà variegata anche la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Una citazione va spesa infine per il sito ufficiale www.giroditalia.it e per i suoi profili social su tutte le principali piattaforme.

SI FA SUBITO SUL SERIO A TORINO!

Comincia un fantastico viaggio, oggi sabato 4 maggio la diretta Giro d’Italia 2024 ci offrirà la sua prima tappa Venaria Reale-Torino di 140 km, breve ma già insidiosa e che potrebbe quindi già far registrare pure dei distacchi per quanto riguarda la classifica generale. È il Piemonte ad organizzare la Grande Partenza del Giro d’Italia 2024, si tratta anche di un omaggio al Grande Torino nel giorno del 75° anniversario della sciagura di Superga, che sarà proprio una delle salite da affrontare lungo un percorso non di alta montagna ma comunque ricco di insidie, con diverse similitudini con la tappa vinta due anni fa da Simon Yates proprio nel capoluogo piemontese.

In tanti pensano che Tadej Pogacar possa dare spettacolo già oggi, magari con l’obiettivo di conquistare subito la maglia rosa e di tenerla poi per tutta la durata del Giro d’Italia 2024: il primo weekend è subito molto intenso, dal momento che domani avremo il primo arrivo in salita ad Oropa, staremo allora a vedere quali saranno le intenzioni del fuoriclasse sloveno, che certamente è in grande forma come ha dimostrato appena due settimane fa dominando la Liegi Bastogne Liegi e che sarà il faro della corsa in questa diretta del Giro d’Italia 2024. Di certo, le emozioni saranno garantite fin dal primo giorno e noi non vediamo l’ora che l’avventura inizi…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: PERCORSO 1^ TAPPA VENARIA REALE-TORINO (140 KM)

La diretta Giro d’Italia 2024, lo abbiamo già accennato, inizierà oggi con una frazione già abbastanza impegnativa, garanzia di grande spettacolo con la battaglia per la vittoria e naturalmente anche la prima maglia rosa, scopriamo allora che cosa ci offrirà il percorso della odierna prima tappa Venaria Reale-Torino di 140 km, per una Grande Partenza in Piemonte che poi ci porterà già domani in montagna. Guai comunque a sottovalutare quello che potrà succedere già oggi, con partenza alle ore 13.55 dalla meravigliosa Venaria Reale: i primi 45 km saranno pianeggianti, poi però ci sarà molto da divertirsi. Segnaliamo pure che gli sprint intermedi diventeranno tre quest’anno: il più significativo sarà il rinato Intergiro, collocato oggi al km 104,7 in occasione del primo passaggio sul traguardo in Corso Moncalieri a Torino.

La diretta Giro d’Italia 2024 si infiammerà innanzitutto con la salita di Berzano di San Pietro, che al km 48,4 sarà il primo GPM della Corsa Rosa, anche se di quarta categoria, poi sarà più significativa l’ascesa del Colle di Superga, che al km 78,5 sarà un GPM di terza categoria, perché dal versante di Baldissero Torinese presenta pendenze meno arcigne rispetto al versante classico. Il meglio però deve ancora arrivare: si affronterà una prima volta lo strappo di San Vito (km 106,8), si passerà sotto lo striscione del traguardo per andare ad affrontare il Colle Maddalena, che con i suoi 7 km al 7% medio sarà la difficoltà maggiore di giornata, GPM di seconda categoria al km 118,1, decisivo per assegnare la prima maglia azzurra. Si tornerà poi verso la città e la parola decisiva circa il vincitore di tappa potrebbe dirla il secondo passaggio sullo strappo di San Vito, 1,4 km con pendenza media al 9.8% e massima del 16%, che terminerà a soli 3 km dall’arrivo di Torino, tutti in discesa fino agli ultimi 600 metri pianeggianti.











