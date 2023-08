Diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2023/ Streaming video Rai (oggi domenica 13 agosto)

Oggi, domenica 13 agosto, la diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2023 sarà l’atto conclusivo della grande rassegna iridata di Glasgow per quanto riguarda naturalmente il ciclismo su strada, dal momento che quest’anno per la prima volta nella storia tutte le categorie (spesso molto diverse fra loro) del ciclismo hanno vissuto in Scozia un Mondiale unico, regalando così emozioni di ogni genere. Per quanto riguarda la strada, ecco che per una volta la gara in linea donne avrà l’onore di chiudere i giochi, dal momento che gli uomini hanno gareggiato già domenica scorsa, con una meravigliosa vittoria di Mathieu Van der Poel. Anche in campo femminile l’Olanda sarà la Nazionale di riferimento, anzi per le donne questa non è certo una novità.

L’innovazione semmai è che in questo 2023 il nome di punta in casa Orange è Demi Vollering, vincitrice di molte classiche (su tutte la Liegi-Bastogne-Liegi) e infine del Tour de France, quindi potrebbe essere lei l’erede della connazionale Annemiek van Vleuten, detentrice del titolo iridato della categoria più importante dei Mondiali di ciclismo in campo femminile. A proposito di Mondiali multidisciplinari, ecco che una delle principali rivali dovrebbe essere la belga Lotte Kopecky, fino a pochi giorni fa grande protagonista su pista nel velodromo Chris Hoy. Naturalmente anche l’Italia si farà valere: nel 2021 in Belgio vinse la nostra Elisa Balsamo, l’anno scorso fu bronzo Silvia Persico e di certo saremo di nuovo fra le Nazionali più forti, anche se peserà l’assenza per infortunio di Elisa Longo Borghini. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2023.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE STREAMING VIDEO TV, MONDIALI CICLISMO 2023

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2023 sarà integrale sulla Rai: appuntamento prima su Rai Sport (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2023 anche in diretta streaming video tramite sito Internet o app di Rai Play, mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2023

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2023: ORARIO E PERCORSO

La diretta della gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo 2023 oggi riproporrà il percorso che abbiamo già ammirato nei giorni scorsi, anche se con un chilometraggio ovviamente più breve rispetto agli uomini. Per la precisione, saranno 154,1 km dalla partenza di Balloch, fissata alle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali) sulle rive del Loch Lomond, con un primo tratto in linea per poi arrivare nel circuito di Glasgow, che ormai conosciamo molto bene, con i suoi strappi brevi ma insidiosi e soprattutto con un gran numero di curve, per cui saper guidare bene la bicicletta e rilanciare l’azione saranno due qualità fondamentali per chi vorrà vestire la maglia iridata.

Per la precisione, saranno sei i giri da 14,3 km ciascuno del circuito di Glasgow da affrontare nella fase decisiva della diretta della gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo 2023: lo strappo principale sarà quello di Montrose Street, ma sappiamo che ce ne saranno anche altri e che fino all’ultimo chilometro verso l’arrivo in George Street ci saranno curve e controcurve. Difficile un arrivo di gruppo, ma chi troverà sul traguardo la gloria e con essa la maglia iridata?











