Diretta Giro Donne 2022/ Streaming video Rai, 10^ tappa: si chiude a Padova

DIRETTA GIRO DONNE 2022: PASSERELLA FINALE!

La diretta del Giro Donne 2022 si concluderà oggi, domenica 10 luglio, con la decima tappa Abano Terme-Padova di 90,5 km, che dovrebbe essere una “passerella” per il trionfo dell’olandese Annemiek Van Vleuten, che ha conservato la sua maglia rosa di leader in classifica generale anche ieri, al termine dell’ultima tappa di montagna in Trentino, con arrivo a San Lorenzo Dorsino. Sempre bravissima Marta Cavalli che, dopo una primavera impreziosita dalle vittorie di Amstel Gold Race e Freccia Vallone femminili, adesso è pronta a festeggiare anche il secondo gradino del podio nella più importante corsa a tappe nel panorama del ciclismo femminile.

Oggi dunque dovrebbe essere una giornata da volata di gruppo ranghi compatti, che chiama quindi ad essere protagonista la campionessa del Mondo in carica Elisa Balsamo, già vincitrice delle tappe di Tortolì e Reggio Emilia più due giorni in maglia rosa in questo Giro Donne 2022, prosecuzione di un anno meraviglioso per Elisa Balsamo, che in precedenza aveva già vinto Trofeo Alfredo Binda, Brugge-De Panne, Gand-Wevelgem e il Campionato Italiano. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta Giro Donne 2022 nella decima tappa Abano Terme-Padova.

DIRETTA GIRO DONNE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Giro Donne 2022, la decima tappa Abano Terme-Padova sarà visibile principalmente su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), anche se dalle ore 14.00 le fasi conclusive saranno trasmesse su Rai Due prima di cedere la parola al Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni del Giro Donne, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO DONNE 2022

DIRETTA GIRO DONNE 2022: PERCORSO 10^ TAPPA

La diretta Giro Donne 2022 oggi ci riserverà la decima tappa Abano Terme-Padova di 90,5 km, di cui adesso andiamo a descrivere per sommi capi il percorso, che non dovrebbe d’altronde riservarci sorprese. Logicamente la partenza avrà luogo da Abano Terme e l’appuntamento sarà fissato alle ore 12.00 per il km 0, in considerazione del fatto che il tracciato sarà piuttosto breve e soprattutto facile, l’ideale per la passerella conclusiva del Giro Donne 2022.

Nel primo tratto del percorso ci sarà da affrontare il GPM di terza categoria di Rovolon (km 21,7), salita però troppo breve e lontana dal traguardo per pensare che possa lasciare il segno. Al km 44,7 avremo il traguardo volante posto a Castello Carrarese, ma saremo già ampiamente in pianura e il finale di questa tappa dovrebbe essere un lungo avvicinamento all’arrivo di Padova, dove calerà il sipario e ci potremo godere tutte le premiazioni del Giro Donne 2022.

