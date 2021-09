DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2021/ Video streaming Rai, albo d’oro

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2021: L’ALBO D’ORO

Oggi ai Mondiali di ciclismo 2021 è dunque il giorno della diretta della gara in linea donne, dunque in attesa della partenza facciamo un tuffo nella storia dei Campionati del Mondo rosa. La prima edizione risale al 1958 a Reims e vide la vittoria della lussemburghese Elsy Jacobs. Per molti anni la gara femminile fu maledetta per l’Italia, che raccoglieva al massimo secondi posti – due con Morena Tartagni, uno con Laura Bissoli e altri due con Maria Canins – fino al 1997 a San Sebastian, quando finalmente arrivò il primo trionfo iridato grazie ad Alessandra Cappellotto. Il vero cambio di marcia è però arrivato nel 2007 con la vittoria a Stoccarda di Marta Bastianelli, cui hanno fatto seguito il successo di Tatiana Guderzo nel 2009 a Mendrisio e la doppietta di Giorgia Bronzini, nel 2010 a Geelong e nel 2011 a Copenaghen.

In seguito, ai Mondiali sono arrivati quattro bronzi: a Valkenburg 2012 Elisa Longo Borghini, nel 2013 a Firenze Rossella Ratto, nel 2018 a Innsbruck l’eterna Guderzo, sul podio a nove anni di distanza, nel 2020 d’altronde è tornata a medaglia otto anni dopo pure Longo Borghini a Imola. Sei delle ultime nove edizioni – e le ultime quattro consecutive – comunque sono state vinte dall’Olanda: facile individuare la squadra di riferimento… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA DONNE, MONDIALI CICLISMO 2021

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea donne dei Mondiali di ciclismo 2021 sarà quasi integrale sulle reti Rai: appuntamento dalle ore 13.10 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) per tutte le fasi salienti della corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2021: CHI SARÀ LA VINCITRICE?

Oggi la diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2021 sarà naturalmente uno degli appuntamenti in assoluto più attesi con la rassegna iridata in corso di svolgimento nelle Fiandre, in Belgio. La gara in linea donne infatti assegnerà il titolo iridato della categoria più importante dei Mondiali di ciclismo in campo femminile. Si annuncia una gara avvincente sulle impegnative strade tra Anversa e Leuven, cuore della manifestazione iridata che richiamerà fatalmente una sorta di Giro delle Fiandre, dal momento che le caratteristiche del percorso (come vedremo) ricalcano quelle delle Classiche del Nord.

L’olandese Anna Van der Breggen è la campionessa del Mondo in carica avendo vinto un anno fa a Imola, la Nazionale di riferimento – come sempre nel ciclismo femminile – sarà come sempre l’Olanda, ricca di stelle quali Annemiek Van Vleuten e naturalmente Ellen Van Dijk, che in questi Mondiali di ciclismo 2021 ha già vinto l’oro a cronometro ed è in splendida forma. La nostra Elisa Longo Borghini, bronzo un anno fa e anche alle Olimpiadi di Tokyo, sarà senza dubbio il punto di riferimento per la Nazionale dell’Italia, come da tradizione una delle squadre più forti e fra le prime rivali dell’Olanda. Siamo dunque sicuri che le azzurre sapranno recitare un ruolo da protagoniste, in particolare proprio con Longo Borghini ma possibilmente non solo. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favorite per questa attesissima diretta della gara in linea donne ai Mondiali ciclismo 2021.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2021: ORARIO E PERCORSO

La diretta della gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo 2021 catalizzerà oggi la nostra attenzione. Abbiamo già accennato alle favorite più attese – sempre che non salti fuori una sorpresa tipo Anna Kiesenhofer alle Olimpiadi -, dunque adesso possiamo analizzare il percorso. Le ragazze dovranno affrontare un tracciato di 157,7 km e già questa è un’annotazione interessante, perché il chilometraggio è notevole per una corsa femminile. La partenza sarà da Anversa alle ore 12.20, mentre l’arrivo è atteso a Leuven (Lovanio) poco prima delle ore 17.00. Non è facilissimo descrivere a parole il tracciato, perché nel finale si intrecceranno due differenti circuiti.

Uno è definito come il “circuito locale” di Leuven ed è caratterizzato da quattro salite (Wijnpers, Sint Antoniusberg, Keizersberg e Decouxlaan), mentre il “circuito delle Fiandre” comprende le asperità di Smeysberg, Moskesstraat, Taymansstraat, Bekestraat, Vewelderstraat e nuovamente Smeysbeerg. Si affronterà un giro e mezzo del circuito di Leuven per poi compiere un solo giro dell’altro circuito e poi tornare sul precedente, da affrontare per ben due volte e mezza. Si tratta delle classiche salite fiamminghe, brevi ma spesso impegnative e con ben pochi tratti in pianura per recuperare: il dislivello complessivo di 1047 metri non è micidiale, ma potrebbe fare male a molte.



