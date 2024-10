DIRETTA GIRONA SLOVAN BRATISLAVA, SFIDA PER I PRIMI PUNTI IN QUESTA CHAMPIONS LEAGUE

Nella terza giornata di Champions League andrà in scena anche la diretta Girona Slovan Bratislava con le due squadre che si affronteranno dalle 21,00 di martedì 22 ottobre. All’Estadio Municipal de Montillivi andrà in scena una partita tra due squadre in grande difficoltà in questa competizione a caccia dei primi punti.

Il Girona ha iniziato la sua avventura in Champions League perdendo sia in casa che in trasferta contro il PSG e il Feyenoord. Inizio ancora peggiore quello dello Slovan Bratislava che ha subito nove reti nelle prime due partite e rischia di essere la “Cenerentola” di questa competizione.

DIRETTA GIRONA SLOVAN BRATISLAVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Girona Slovan Bratislava in TV sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire con noi la nostra consueta diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti di questa partita.

GIRONA SLOVAN BRATISLAVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le possibili scelte dei rispettivi allenatori andando ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni. Michel manderà in campo un 4-2-3-1 privo di numerosi infortunati. Arnau Martinez e Gutierrez agiranno come terzini mentre toccherà ancora a Krejci il compito di formare la coppia di centrali con David Lopez. Asprilla e Danjuma saranno gli esterni a sostegno di un Abel Ruiz che potrebbe non farcela a recuperare per questa sfida.

A specchio Weiss che punterà su Takac tra i pali sostenuto da Kashia e Bajric come difensori centrali. Ignatenko e Savvidis completeranno il centrocampo insieme a Tolic mentre Weiss, Barseghyan e Strelec formeranno il tridente offensivo.

GIRONA SLOVAN BRATISLAVA, LE QUOTE

Per approfondire al diretta Girona Slovan Bratislava andiamo a vedere anche le quote proposte da Sisal per questa partita. I padroni di casa partono nettamente favoriti e la loro vittoria è quotata a 1,18 contro il 14,00 per il 2 e il 7,50 per il pareggio X.