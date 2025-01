Diretta Girona Arsenal, spagnoli ormai senza speranze!

La diretta Girona Arsenal, che andrà in scena all’Estadi Montilivi e sarà valida per l’ottava e ultima giornata della fase girone del nuovo formato della Champions League, vedrà due squadre che stanno facendo due percorsi opposti sia in Europa che nei rispettivi campionati, i padroni di casa dopo il miracolo della scorsa stagione non sembrano in grado di ripetersi, sono ottavi ne La Liga e trentunesimi in Champions League e impossibilitati a entrare nelle prime 24, gli ospiti invece continuano ad essere secondi in Premier League e anche in Champions League occupano posizioni in vetta, terzo posto, che gli permetterebbe di saltare un turno. Il Girona si presenta alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 con il Milan, mentre l’Arsenal dalla vittoria 3-0 con la Dinamo Zagabria.

Diretta Stoccarda PSG/ Dove vederla in streaming video: per gli spareggi (Champions League, 29 gennaio 2025)

Le formazioni di Girona Arsenal, le possibili scelte dei tecnici

Per la partita delle ore 21.00 la squadra di casa scenderà in campo con gli undici scelti da Michel nella gara di Milano, 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, Frances, David Lopez, Krejci e Martinez in difesa, Herrera e Martìn in mezzo al campo, Tsygankov, Van de Beek e Gil sulla trequarti in supporto dell’unica punta Miovski. Gli ospiti dovrebbero rispondere confermando le scelte di Mikel Arteta, 4-3-3 che vede Raya tra i pali, Zinchenko e Timber esterni bassi con Gabriel e Kiwior difensori centrali a completare il reparto, Rice, Jorginho e Odegaard il trio di centrocampo e Martinelli e Sterling in supporto di Havertz nella posizione di punta.

Calciomercato Roma News/ Sogno Casemiro! Hermoso al Leverkusen, Dahl tra PSV e Hoffenheim (29 gennaio 2025)

Info streaming video, la diretta Girona Arsenal: come guardare la partita

Per seguire la diretta Girona Arsenal gli interessati alla partita dovranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 251), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv, per poterlo fare però sarà necessario che abbiano sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport.

Pronostico quote Girona Arsenal, il possibile esito della sfida

La diretta Girona Arsenal dovrebbe essere semplice da pronosticare, gli inglesi sono i netti favoriti per la vittoria visto lo stato di forma migliore rispetto agli spagnoli, all’esperienza europea maggiore e al valore più elevato dei suoi giocatori che se in difficoltà potrebbero vincere in solitaria la partita. Il Girona come suo solito cercherà di fare un calcio offensivo e di possesso e questo potrebbe facilitare il lavoro all’Arsenal che potrebbe realizzare almeno due gol, la testa della classifica è irraggiungibile per gli inglesi ma il secondo posto è ancora alla portata, inoltre segnare molti gol e prenderne pochi è fondamentale per avere una differenza reti che permetta di essere sopra alle altre squadre a pari punteggio, come è ora.

Diretta Aston Villa Celtic/ Dove vederla in streaming video: sogno ottavi?(Champions League, 29 gennaio 2025)